Erzurum iş dünyasının öncü isimleri bir araya geldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Başkanı Fuat Demir, şehrin önde gelen iş sektörü STK'ları ile kahvaltıda bir araya gelerek ilin kalkınması için birlik olmanın önemine dikkat çekti. Demir, Erzurum'un ekonomisinin gelişmesi ve daha güçlü olması için ortak hareket etmek gerektiğini söyledi.

Başkan Fuat Demir şehrin önde gelen Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya geldi. Düzenlenen toplantıya Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Hakan Oral, Erzurum Ticaret Odası (ETSO) Başkan Yardımcısı Muharrem Özdemir, Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği (ESOB) Başkan Vekili Fatih Çiftçi, Doğu Anadolu Tarım Kredi Kalkınma Kooperatifler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Bezginoğlu, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Leylioğlu, 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü İhsan Ateş katıldı. Toplantıda ortak hareket etmenin önemine vurgu yapılarak, sık sık bir araya gelecekleri belirtildi.

Yatırımcıları Erzurum'a çekeceğiz

Toplantıda konuşan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Başkanı Demir, yatırımcıları şehre getirmek istediklerini dile getirdi.

Başkan Demir, “Bu şehir ciddi bir birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bu nedenle bu gün burada sizlerle bir araya geldik. Onun için desteğe, birliğe ihtiyacımız var. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği üyeleri tamamen yatırımcı, karşılıklı çalışan iş adamlarından oluşuyor. Biz şimdi odalarımızın desteğiyle bu Haziran mı olur, Temmuz ayı mı olur; yaklaşık bin kişilik yatırımcıyla Erzurum'da bir toplantı düzenlenmek istiyoruz. Bu çok önemli bir şey. Bu güne kadar yapılan bu tür toplantıların olduğu illere mutlaka bir katma değer sunmuş. Bizde inşallah bu pastadan payımızı alacağız. Şimdi biz burada tüm iş adamları, STK'lar, yöneticiler bir araya gelip, sorunları tespit edip, sorunlar üzerine çözümler üreteceğiz. Bu yolda yatırım alanında çalışmalar yapma gayesindeyiz.” dedi.

Siyasetle çözüm olmaz

Çözümün sadece siyasetle mümkün olmadığını aktaran Başkan Demir, “Bu sorunları, yatırım problemlerinin siyasetle çözülme şansı maalesef yok. Bizdeki siyaset bireyseldir. Bunun sebebi de rakip siyasetçi ilerlemesin diyedir. Bu nedenle kimse şehrin sorunlarını birlikte çözmeye kalkmaz. Dolayısıyla biz şehrin önde gelen kurum ve kuruluşlarını tek tek ziyaret edeceğiz ki birkaç yere uğradık da. İran konsolosluğu ile görüştük. Türkiye'nin orayla önemli bir alış verişi var. Onların sıkıntıları, bizlerin sıkıntılarını oturup konuşup çözüme kavuşturarak, karşılıklı yatırımcı getirip götürmek ve iç piyasada turizm açısından olumlu sonuçlar ortaya koymalıyız. Bu yolda birlikte çalışmalar yapmalıyız.” diye konuştu.

Bu arada, cari açık sorununa da değinen Başkan Fuat Demir, “Biz cari açığa sebep olan ürünler üzerine eğilmeye çalışıyoruz. Şuan da 300 kalemde ciddi manada üretim mamulleri yer alıyor bu kategoride. İhraç ettiğimiz üretim yerlerine ciddi manada destek verileceği Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları da oldu. Biz diyoruz ki, bunlarla ilgili Erzurum'daki yatırımcılarla en azından bir araya gelerek, kolektif bir çalışma ile yeni yatırım alanları oluşturmalıyız. Bu anlamda yapılacak desteklerden yararlanmalıyız.” şeklinde konuştu.

Helal Turizm konusu üzerinde özellikle durduklarına vurgu yapan Demir, “Bu helal turizmde payın yüzde 90 civarını İsrail alıyor. Hiçbir İslam ve Müslüman ülkenin yararlanmadığı bu helal turizminde rakamlar çok büyük. Normal turizmden kat kat fazla. Bu anlamda çalışmalarımız var ve Erzurum bu turizme çok uygun. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan Beyle bir görüşmemiz oldu. Helal turizmde en çok potansiyel Arap ülkelerinde var. Bunlar aynı zamanda termal alana büyük yatkınlıkları var. Şehrimizdeki bu termal teksilerimizi hareketlendirmeyi, canlandırmayı hedefliyoruz. Termal alanda yatırımcıları şehre getirmek istiyoruz. Bunların yerel yöneticilerden istedikleri bazı şeyler var. Bu işlerin kolaylaştırılması için bir takım çalışmalar yürütüyoruz.” İfadelerini kullandı.

Başkan Demir sözlerini şöyle tamamladı;

“Biz birlikte daha güçlü olabiliriz. Ne kadar çok bir araya gelip, istişare edersek ve bu yönde elle tutulur bir şeyler yaparsak o kadar çok büyür ve gelişir. Şehrimizle ilgili doğru tespitler yapıp bunlar üzerine yoğunlaşmalıyız. Yelerimize yönelik yatırımlar için destekler sağlamalıyız. Bu koltuktan kalktığımızda geride iyi şeyler bırakmış olmamız lazım.”

Güçlü yapı şart

Demir'den sonra konuşan ETB Başkanı Hakan Oral'da, birlikteliğin önemine aynı şekilde katıldığını söyleyerek, “ilk önce sorunlar tespit edilmeli. Sonra bu sorunlar üzerine çalışmalar yapmalıyız. Burada herhangi bir iş üzerine duracaksak, bir şeyler yapacaksak ve bu yaptıklarımız sonucunda güçlü bir yapı, ekonomi oluşturacaksak bunları birlikte yapmamız gerekiyor. Aksi halde konuştuklarımız havada kalır. Sık sık bir araya gelirsek eğer, sonuçta bir şeyleri ortaya koyabiliriz.” dedi.

Toplantıya katılan diğer katılımcılar da ilin ekonomik sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirerek, bu tür toplantıların masa başında kalmamasını temenni ederek, gerekirse kararların takibi için bir sekretarya kurulması gerektiğine işaret ettiler.