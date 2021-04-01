Erzurum İŞKUR ve Atatürk Üniversitesi tarafından istihdam çalıştayı düzenlendi

Erzurum'da işsizlik sorununu azaltmak, yeni istihdam stratejileri ve teşviklerini belirlemek amacı ile İŞKUR yetkilileri ve Atatürk Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan ve akademisyenlerin katılımı ile Erzurum'da İstihdam Çalıştayı düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi seminer salonunda gerçekleşen çalıştay Erzurum İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından kurum hizmetlerinin anlatıldığı slayt gösteriminin ardından protokol konuşmaları yapıldı. Çalıştaya katılan akademisyenlerin soruları ve değerli fikirleri alındı.

İŞKUR Erzurum İl Müdürü Abdulkadir Mutlu çalıştayda yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli İstihdam Seferberliği kapsamında işverenlere teşviklerimizi anlatarak, üretimin devamı ve arttırılması yoluyla Erzurum istihdamı ve işgücüne katılım oranını arttırdık ve arttırmaya devam edeceğiz. Teşviklerin sektörel bazda olarak değiştirilmesi, geliştirilmesi, gereken yönleri ile ilimize bölgemize ve özel teşviklerin uygulanabilirliği konusunda sizlerin görüşlerini genel müdürlüğümüz ile paylaşmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Türkiye çapında uygulanan teşviklerin Erzurum özelinde uygulanabilirliği yada mevcut devam eden teşviklerimiz ile ilgili eksikliklerin giderilmesi, değiştirilmesi konusunda sizlerin fikir ve görüşlerine ihtiyacımız var” dedi.

Akademisyen hocaları istihdamın artırılması, geliştirilmesi ve korunması için hazırlanacak akademik çalışma raporu doğrultusunda çalışmalarımızı şekillendirileceğini ve ikinci çalıştayın ilerleyen zamanlarda tekrar toplanarak yol haritası çizileceğini belirterek toplantı sona erdi.