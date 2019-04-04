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Erzurum İŞKUR'dan engellilere yönelik Bilgisayar İşletmenliği kursu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Birimi ile ve İŞKUR Erzurum İl Müdürlüğü tarafından engellilere yönelik Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) meslek edindirme kursu açıldı.


Kadın ve Engelli Hizmetleri Eğitim Hizmetleri sorumlusu nezdinde Nurettin Topçu Bilgi Evi'nde, 25 fiili gün kadar sürecek olan kurs, 15 kursiyerin katılımıyla başladı. Erzurum İŞKUR İl Müdürü Vekili Abdulkadir Mutlu, engelsiz bir yaşam için üzerlerine düşen görevi yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:


“İŞKUR Erzurum İl Müdürlüğü ile engellilere yönelik bilgisayar işletmenliği (opertörlüğü) kursu açtık. Erzurum'un her köşesinden kursa katılan kursiyerlerimiz var. Kursiyerlerin Bilgi Evlerine gelerek bu kursa katılmaları bizleri de mutlu ediyor. Engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarının yüksek olmasını sağlamak için çalışıyoruz. Onların her zaman yanındayız. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Engelli Şube Müdürü Serpil Keser ise Erzurum İŞKUR İl Müdürlüğünün her zaman bizlere desteklerin olduğunu desteklerin devam edeceğini de biliyorum. Bizler İlimiz için özellikle engelli vatandaşlarımız için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”

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