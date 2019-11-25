Erzurum ‘Kadına Şiddete Hayır' dedi

Sınır, milliyet, din ve sınıf farkı gözetmeksizin, dünyanın her yerinde yaşanan kadına yönelik şiddetin son bulması için ilan edilen ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne Erzurum halkı destek verdi.

Erzurum halkı genç, yaşlı, kadın, erkek demeden 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününe destek vermek için Erzurum Yakutiye ilçesinde bulunan Lalapaşa Meydanında, Havuzbaşı Kent Meydanına kadar‘ Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir' pankartlarıyla yürüdü.

Şiddet mağdurlarının Başvurabileceği kurumların yazılı olduğu broşürler dağıtılarak, kadınlara bilgiler verildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Erzurum Valiliğinin ortak hazırlamış olduğu broşürlerde, şiddete uğrayanlara, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), ALO 183 Sosyal Destek Hattı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile Mahkemeleri, Polis 155, Jandarma 156, Sağlık Bakanlığı Aile Hekimlerine başvurabilecekleri bilgisi verildi.

Yürüyüşe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüş sonrası basın açıklaması yapan İlbaş, “Dünyanın her yerinde kadına şiddet, üzerinde önemle durulması gereken bir sorun olduğundan dolayı bizlerinde bu konuda üzerimize düşen görevi hassasiyetle yerine getirmemiz gerekmektedir. Kadınlarına sahip çıkmayan, onlara değer vermeyip şiddete maruz bırakan kişiler en değerli varlıklarımız olan annelerimizin manevi değerlerini yok saymış olmaktadırlar. Dünya kadınları için kabul edilen bu günde kadınlarımıza sahip çıkmamız gerektiğini bir kez daha hatırlamamız ve unutmamamız temennisiyle, ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü'nün farkındalık oluşturmasını temenni ediyorum” dedi.