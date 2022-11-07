Erzurum Kalesi çok daha güzel

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, “Önce Kale içindeki tüm kazı çalışmaları bitirilmiş ardından yürüyüş yolları yapılmış kazı alanları kepleme suretiyle doldurulmuş tabelaları yenilenmiş ahşap ferforjeler yapılmış ve böylece kale Erzurum'a yakışır bir görüntüye kavuşmuştur. Bu arada Tepsi Minaredeki çan indirilmiş merkezi ezan sistemi konulmuş Kale Mescidi ve çevre yeşillendirilmesi Erzurum Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Böylece Kale aslına uygun tarihi misyonuna yakışır misafirlerimizin ve turistlerin gezip görmeleri için çok uygun bir hale getirilmiştir” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ‘Kalede yapılacak çok önemli bir işimiz daha var' diyerek sözlerine şöyle devam etti; “Surlara Paralel yürüyüş yolları ve Kuzey - Batı köşesine seyir terası yapılması için projemiz hazırlandı ve KUDAKA'ya sunulacaktır. Bu proje gerçekleşirse Erzurum'un bu nadide eseri çok daha önemli bir uğrak noktası olacak ve turizme daha fazla hizmet edecektir.”

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz Müzeler Genel Müdürlüğü, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve katkı sunan tüm kamu ve kuruluşlarına teşekkür etti.