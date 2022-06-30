Erzurum kamu hizmet harcamalarında önde

Erzurum'da bu yılın Mayıs döneminde kişi başına düşen kamu hizmet ve yatırım harcaması tutarı 6 bin 253 TL olarak bildirildi.

Erzurum'da bu yılın Mayıs döneminde kişi başına düşen kamu hizmet ve yatırım harcaması tutarı 6 bin 253 TL olarak bildirildi. Erzurum'un kamu harcamaları payı bölge toplamında yüzde 13,21, ülke toplamında yüzde 0,49'luk pay gösterdi. Erzurum kamu hizmet harcamaları tutarı yüksekliği düzeyinde iller sıralamasında 18'inci sırada yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mayıs 2022 Verileri

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2022 Mayıs ayı kamu harcamaları verilerini paylaştı. Erzurum'da kamu harcamaları toplamı içinde ilk üç sırayı ekonomik iş ve hizmetler, eğitim ve sağlık aldı. Yılın 5 ayında Kamu harcamaları toplamında sağlık giderleri yüzde 13,5, eğitim giderleri yüzde 32,93'lük pay oluşturdu.

Erzurum Mayıs Ayı Kamu Harcamaları

Mayıs ayında Erzurum'da 586,8 milyon ekonomik iş ve hizmetler, 10,7 milyon TL çevre, 20,4 milyon TL toplum refah ve iskanı, 641,4 milyon TL sağlık, 163,1 milyon TL din ve kültür, 1,5 milyar TL eğitim, 141,9 milyon TL de sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 4,7 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.

Kudaka Bölgesi Mayıs Ayı Kamu Giderleri

Mayıs'ta, KUDAKA İstatistik Bölgesi İllerinde 611,4 milyon ekonomik iş ve hizmetler, 10,8 milyon TL çevre, 23,0 milyon TL toplum refah ve iskanı, 890,7 milyon TL sağlık, 234,4 milyon TL din ve kültür, 2,1 milyar TL eğitim, 214,7 milyon TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 6,8 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Kamu Harcamaları

Erzurum, Erzincan, Bayburt, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinin oluşturduğu Kuzeydoğu İstatistik Bölgesi İllerinde 886,2 milyon ekonomik iş ve hizmetler, 15,3 milyon TL çevre, 27,6 milyon TL toplum refah ve iskanı, 1,4 milyar TL sağlık, 358,5 milyon TL din ve kültür, 4,1 milyar TL eğitim, 420,7 milyon TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 12,9 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.

Doğu Anadolu Bölgesi Kamu Harcamaları

Mayıs ayında, Doğu Anadolu Bölgesi İllerinde 1,9 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 58,3 milyon TL çevre, 79,7 milyon TL toplum refah ve iskanı,4,6 milyar TL sağlık, 882,4 milyon TL din ve kültür, 10,7 milyar TL eğitim, 1,1 milyar TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 35,8 milyar TL tutarında kamu harcaması kaydedildi

Mayıs Ayı Ülke Geneli Kamu Harcamaları

Mayıs ayında, Türkiye'de 190,9 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 1,1 milyar TL çevre, 4,6 milyar TL toplum refah ve iskanı, 54,8 milyar TL sağlık, 15,7 milyar TL din ve kültür, 121,5 milyar TL eğitim, 186,1 milyar TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 959,7 milyar TL tutarında kamu harcaması kaydedildi.

Erzurum Ülkede Kamu Giderlerinde 20'inci Sırada

Erzurum kamu hizmet giderleri kaydında ülke sıralamasında 18'inci sırayı aldı. Ülkede kamu hizmet harcamalarının en yüksek olduğu 20 il; Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Bursa, Diyarbakır, Adana, Antalya, Mersin, Kayseri, Urfa, Gaziantep, Kocaeli, Samsun, Hatay, Van, Trabzon, Erzurum, Balıkesir, Eskişehir olarak sıralandı

Erzurum Bölgede Kamu Giderinde 2'inci

Erzurum Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde kamu harcaması yüksekliği bakımından 2'inci sırayı aldı. Dönemde Van'da 5,5 milyar, Erzurum'da 4,7 milyar, Elazığ'da 3,8 milyar, Hakkari'de 3,3 milyar, Malatya'da 688,0 milyon, Ağrı'da 2,3 milyar, Bitlis'te 2,0 milyar, Bingöl'de 1,9 milyar, Kars'ta 1,9 milyar, Muş'ta 1,7 milyar, Tunceli'de 1,5 milyar, Erzincan'da 1,4 milyar, Iğdır'da 1,1 milyar, Ardahan'da 598,5 milyon TL tutarında kamu hizmet harcaması yapıldı.