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Erzurum kara teslim oldu

Erzurum’da güne karla uyanan vatandaşlar, bu sene geç yağan kara hazırlıksız yakalandılar.

Erzurum'da güne karla uyanan vatandaşlar, bu sene geç yağan kara hazırlıksız yakalandılar.


Erzurum'da dün gece yarısı başlayan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürürdü. Sabah erken saatlerden itibaren belediye ekipleri yollarda ve kaldırımlarda karla mücadele çalışması yaparken, esnaf da iş yerlerinin önünü temizledi. Kar araç ve yaya trafiğini olumsuz etkiledi.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar ve karla karışık yağmurlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görüleceği belirtildi. Buzlanma ve dona karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşların tedbirli olması istendi.


Bölgede en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Kars'ta eksi 10, Erzincan'da eksi 11, Ardahan'da eksi 12, Ağrı'da eksi 6, Iğdır'da 1 derece olarak kaydedildi.

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