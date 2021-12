Erzurum Kasım ayı taşıt varlığı açıklandı

Erzurum'da Kasım ayı ölçeğinde kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının 123 bin 324 olduğu bildirildi.

Erzurum Her Bin Kişiye Düşen Araç Sayısı

TÜİK verileri üzerinden Doğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği (DOSİAD) Araştırma Merkezince kaydedilen analize göre Erzurum'da her bin kişiye düşen trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 162.6; her bin kişiye düşen otomobil sayısı 81.4, her bin kişiye düşen kamyonet sayısı 35.97, her bin kişiye düşen traktör sayısı ise 27.2 olarak hesaplandı.

Kasım Ayı Erzurum Araç Varlığı

Kasım ayı verilerinde Erzurum'da 61 bin 749 otomobil, 2 bin 566 minibüs, bin 177 otobüs, 27 bin 271 kamyonet, 5 bin 868 kamyon, 3 bin 340 motosiklet, 719 özel amaçlı taşıt, 20 bin 634 traktör olmak üzere toplam 123 bin 324 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

Kasım Ayı Bölgesel Kayıtlar ve Erzurum

Kasım 2021 kaydında Erzurum'da 123 bin 324, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 202 bin 637, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 326 bin 755, Doğu Anadolu Bölgesinde 812 bin 366 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu kaydedildi. Erzurum'un trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 15.18'lİk pay edindi.

Kasım Ayı Bölgesel Otomobil Varlığı Ve Erzurum

Kasım 2021 dönemi itibariyle Erzurum'da 61 bin 749, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 99 bin 6, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 130 bin 293, Doğu Anadolu Bölgesinde 366 bin 432 otomobilin kayıtlı olduğu aktarıldı. Erzurum'un trafiği kayıtlı otomobil sayısının bölge toplamındaki payı yüzde 16,85 oldu.

Kasım Ayı Bölgesel Traktör Varlığı ve Erzurum

TÜİK Kasım ayı verilerinde; Erzurum'da 20 bin 634, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 31 bin 514, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 75 bin 496, Doğu Anadolu Bölgesinde 142 bin 259 traktörün trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı. Erzurum traktör sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 14.5'lik pay edindi.

Bölge İlleri Motorlu Kara Taşıtı Varlığı

TÜİK verilerine göre Ağrı'da 30 bin 729, Bingöl'de 17 bin 942, Bitlis'te 22 bin 748, Elazığ'da 137 bin 462, Erzincan'da 63 bin 122, Erzurum'da 123 bin 324, Hakkari'de 9 bin 943, Kars'ta 45 bin 805, Malatya'da 193 bin 771 Muş'ta 34 bin 233, Tunceli'de 10 bin 88, Van'da 76 bin 615, Ardahan'da 18 bin 931, Iğdır'da 28 bin 653 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Yüzde 3,6 Arttı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Kasım ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, Kasım ayında 88 bin 743 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 49,4'ünü otomobil, yüzde 21,5'ini motosiklet, yüzde 17,0'ını kamyonet, yüzde 8,0'ını traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 0,5'ini otobüs, yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 3,6 arttı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde yüzde 19,4, kamyonette yüzde 13,6, kamyonda yüzde 10,3, otobüste yüzde 9,9, otomobilde yüzde 0,7 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 36, minibüste yüzde 14,6 ve motosiklette yüzde 2,0 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 azaldı.

Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 55,5, kamyonda yüzde 35,4, traktörde yüzde 18, kamyonette yüzde 3 artarken otomobilde yüzde 34,1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 23,0, minibüste yüzde 22,2 ve otobüste yüzde 20,2 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 25 milyon 188 bin 967 oldu. Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,8'ini motosiklet, yüzde 8,0'ını traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasım ayında 1 milyon 135 bin 228 adet taşıtın devri yapıldı. Kasım ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 71,7'sini otomobil, yüzde 15,8'ini kamyonet, yüzde 4,8'ini motosiklet, yüzde 3,6'sını traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 14,1 artarak 1 milyon 87 bin 603 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 11,1 azalarak 37 bin 770 adet oldu. Böylece Ocak-Kasım döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 49 bin 833 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde en fazla 1401-1500 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı. Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 584 bin 479 adet otomobilin yüzde 28,8'i 1401-1500, yüzde 27,4'ü 1300 ve altı, yüzde 21,7'si 1301-1400, yüzde 14,4'ü 1501-1600, yüzde 6,4'ü 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.