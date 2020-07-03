Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer'den 3 Temmuz Mesajı

Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 101. Yıldönümünün Milli Mücadeleyi Dadaşlarla birlikte başlattığını ifade eden Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Atatürk'ün Erzurum Kongresi'ne katılmak üzere 3 Temmuz 1919'da şehre gelişinin ve milli mücadeleyi Dadaşların yanında başlatmasının Erzurum için kıvanç kaynağı olduğunu söyledi.

Başkan Tanfer, 101 yıl önceki coşku ve heyecanı yaşadıklarına belirterek, "Mustafa Kemal Paşa, Millî Mücadele'yi teşkilâtlandırmak üzere 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da Anadolu topraklarına ayak Mustafa Kemal Paşa, Millî Mücadele'yi teşkilâtlandırmak üzere 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basışını takiben, Havza-Amasya-Tokat-Sivas-Erzincan üzerinden 3 Temmuz 1919 günü Erzurum'a gelmiştir. Erzurum Kongresi'ne giden yolda atılmış çok önemli adımlardan birisi olarak kabul ettiğimiz 3 Temmuz 1919 günü, bir milletin yeniden şahlanışına ve bağımsızlığa giden yolda her türlü engelin aşılmasına şahitlik etmiştir. Çünkü, ülkenin kaderini belirleyen belirleyen Erzurum Kongresi ve ardından toplanan Sivas Kongresi, 3 Temmuz'da Erzurum'da doğan istiklal güneşinin ve bu günde başlatılan kutlu mücadelenin bir eseridir. 3 Temmuz 1919'da Erzurum'a teşrif eden Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya ‘Bu milletle neler yapılmaz ki' dedirten de, 101 yıl önce bugün hürriyet aşkıyla şekillendirilen işte bu tablodur.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları ve Aziz vatanımız uğruna dünden bugüne canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi, rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.