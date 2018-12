Erzurum kırmızı et kümelenmesi yönetim kurulu 3.'üncü toplantısını gerçekleştirdi

Erzurum İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiriciler Birliği'nin ev sahipliği yaptığı, Erzurum Kırmızı Et Yönetim Kurulu Toplantısı; Sektör Temsilcileri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yetkilileri ile Sivil Toplum Örgütü Başkanları'nın katılımı ile gerçekleştirildi.

ETB başkanı Hakan Oral'ın katılım gösterdiği Yönetim ve Strateji Çalışma Grubu olarak da adlandırılan Erzurum Kırmız Et Kümelenmesi Yönetim Kurulu üçüncü toplantısında; sektördeki son gelişmeler, et ithalatı ve fiyat artışı başta olmak üzere, sektördeki diğer sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili alışverişinde bulunmak üzere Erzurum İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiriciler Birliği toplantı salonunda bir araya geldiler.

Toplantı başlangıcında, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Proje Koordinatörü Tülin Teker ile Erzurum Kırmızı Et Teknik Destek Ekibinden Kümelenme Uzmanı Barış Cihan Başer, ilgili paydaşlarla birlikte öncelikle söz konusu sektörün küme haritasını ve rekabetçiliğini ortaya koymak ve daha sonra da sektör stratejisini belirlemek amacıyla birebir toplantı sonucunda elde edilen proje listesi üzerinden, finansman ihtiyacı, vizyona etkisi, gereklilik, yararlanıcı sayısı ve uygulanabilirlik kriterlerine göre çizelgeleme çalışmaları hakkında bilgilendirme sunumu yaptılar.

Proje Koordinatörü Tülin Teker, sunumunda kümelenme bazlı destek sistemi için ilk pilot uygulamanın Erzurum'da yapıldığını ve elde edilen tecrübenin ulusal platformda paylaşılarak kümelenme modelinin Tarım ve Hayvancılık sektöründe rekabetçiliğinin artırılması ve sektör stratejisinin, bölgenin bundan sonraki dönemlerde sektörün gelişmesi ile ilgili yol haritası niteliğinde olacağını da belirtti.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ise Erzurum Kırmızı Et Kümelenme Ekibi'nin kısa süre zarfında büyük işler gerçekleştirdiğini ifade ederek: “İlimizde tarım ve hayvancılık sektörünün önceliği yer almaktadır. Bizler Kırmızı Et Kümelenme Yönetim Kurulu olarak, et sektörünün önündeki temel sorunları paydaşlarımız ile görüşerek, bu sorunlara yerinde çözüm bulmak için burada üçüncü toplantımızı yapmış bulunmaktayız. Kamu kurum kuruluş ve sivil toplum örgütlerimizin değerli temsilcileri de burada Erzurum ve bölgemizin temel sorunlarına değinip, yapılması gerekenleri masaya yatırarak; köklü çözüm yolları bulmaya çalışacağız.” dedi.