İhlas Haber Ajansı

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Erzurum lapa lapa yağan kara teslim

Erzurum şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Lapa lapa yağan kar kenti bir anda beyaza bürüdü.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün sabah saatlerinde yaptığı kar uyarısı sonrası Erzurum'a mevsimin ilk karı düştü. Öğle saatlerinde Erzurum şehir merkezine yağan kar sonrası kent beyaza büründü.


Erzurum'da hafta sonundan itibaren etkili olan soğuk hava bugün öğle saatlerinde kar yağışı ile birlikte etkisini artırdı. Kentte hava sıcaklığı ise eksi 2 dereceye kadar düştü.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi, bölge genelinde ise havanın parçalı ve çok bulutlu, öğlen saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzeydoğusunun ise kar yağışlı geçmesi tahmin ediliyor.

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