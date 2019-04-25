Erzurum lisesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce gibi derslerden projelerin hazırlandığı fuarda öğrenciler, hem bir eser çıkarmanın gururunu yaşadı hem de projelerini gelen misafirlere sunarak onları bilgilendirdi.

Kermesin de yapıldığı okulda festival havası hakimdi. Öğrenciler onaylanan 26 projenin tanıtımını yaptı. Projeler arasında en çok ilgiyi ise robotik kodlamayla yapılan projeler gördü.

Açılışa Erzurum Teknik Ünüversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve öğrenciler katıldı.