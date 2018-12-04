Erzurum Lisesi'nden anlamlı etkinlik

Erzurum' un en köklü lisesi olan tarihî Erzurum Lisesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü münasebetiyle program düzenlendi.

Erzurum Lisesi ve Engelliler Derneğinin ortaklaşa yürüttüğü “İnsanlık Engel Tanımaz” projesi kapsamında “Erzurum Lisesi Engelleri Aşıyor” sloganından hareketle engelli vatandaşlarımızın toplum içinde yaşadığı problemlere dikkat çekmek, konuyla ilgili öğrencilerimizde ve vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak, yardımlaşma ve empati duygularını güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, ER-VAK Başkanı Erdal Güzel, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Zinnur Şimşek, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Beyazlı ve çeşitli sivil toplum kuruluşu yetkilileri katıldı.

Programda Erzurum Sakatlar Derneği üyeleri tarafından öğrencilere engellilerin günlük yaşamda karşılaştığı zorluklarla ilgili konuşmalar yapıldı. Ardından Erzurum Lisesinde eğitim alan görme engelli öğrenciler tarafından katılımcılara bir konser verildi. Program sonrasında ise Erzurum Lisesi Öğrenci Meclisi ve Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen ve geliri Engelliler Derneğine ile okulda eğitim gören 4 engelli öğrencinin eğitim ihtiyacı için kullanılacak olan kermesin açılışı yapıldı.