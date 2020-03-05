Erzurum Masa Tenisi'nde yarı finalde

Erkek takımı üçüncü olurken, kızlar 5'inci sırada kendine yer buldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığının 2019 - 2020 sezonu faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Masa Tenisi Grup müsabakaları 22-23 Şubat 2020 tarihleri arasında Bayburt'ta yapıldı.

Bayburt Spor Salonunda 2 gün süren ANALİG Masa Tenisi Grup müsabakalarına Erzurum, Trabzon, Rize, Artvin, Ordu, Giresun, Tokat, Bayburt, Ardahan, Gümüşhane, Erzincan il karmalarından 11 ilden toplam 59 sporcu katıldı.

Erzurum erkeklerde üçüncü oldu

Sporcular birbirinden zorlu ve kıyasıya geçen müsabakalar sonucunda dereceye girmek için ter döktü.

Antrenörler Mahmut Çağlayan ve Vedat Küçükoğlu yönetimindeki Erzurum Masa Tenisi takımı, erkekler kategorisinde takım halinde üçüncü olurken, kızlar kategorisinde beşinci olarak 14-15 Mart 2020 tarihlerinde Kastamonu ilinde yapılacak olan Yarı Final Müsabakalarına katılma hakkı elde etti.

Müsabakalara toplam 6 sporcuyla katılan Erzurum Masa Tenisi takımları takım halinde gösterdikleri başarılı performansın yanı sıra ferdi müsabakalarda da önemli sonuçlar elde etti.

Erkek sporcular:Yunus Emre Kaya, Burak Yurdsever, Mehmet Emir Güner Kız sporcular:Melike Ezgi Deniz, Derya Karagöl, Nezra Akın

Ferdi müsabakalar erkekler kategorisinde Yunus Emre Kaya üçüncü olurken Burak Yurdsever altıncı oldu.

Dadaş masa tenisçiler performansı ile alkış aldı

Antrenörler Mahmut Çağlayan ve Vedat Küçükoğlu nezaretinde müsabakalara hazırlanan Erzurum Masa Tenisi takımı Sporcuları, hedeflerinin Türkiye Finallerine katılarak şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söylediler. Performanslarıyla alkış alan sporcular, şimdiden sporseverlere başarı sözü verdi.

Yavilioğlu: Masa tenisinde atılım yaptık

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, antrenörler Mahmut Çağlayan ve Vedat Küçükoğlu ile sporcuları tebrik etti. Erzurum Masa Tenisi İl Temsilcisi İlhami Yavilioğlu, “Özellikle bu yarı finale kalmamız bizleri Erzurum'da 19-22 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak olan yaklaşık 4 gün sürecek Yıldızlar Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası öncesi mutlu etti” dedi.

Yavilioğlu Müsabakalara 500'e yakın sporcu antrenör ve idarecinin katılacağını belirterek, Masa Tenisi branşında ilk defa böylesine önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapacaklarını şehir olarak turnuvaya hazır olduklarını hiçbir eksiklerinin bulunmadığının altını çizdi.

Yavilioğlu, tüm Erzurum halkını müsabakaları izlemeleri için spor salonlarına davet etti

İl temsilcisi İlhami Yavilioğlu ile antrenörler Mahmut Çağlayan ve Vedat Küçükoğlu “Bizlere her konuda büyük desteklerini sağlayan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fuat Taşkesenligil, Spor Şube Müdürümüz Güngör Şenses e ve kulüp yöneticilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.