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Erzurum Matbaa, Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca: ‘e-fatura sistemi matbaacılık sektörünü zora sokacak'

Erzurum Matbaa, Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, yüz binlerce istihdamı olan, matbaacılık sektörünün e-fatura sistemi yasasının yürürlüğe girmesi ile birlikte zora gireceğini söyledi.


e-fatura sisteminin, sabit adresli bütün vergi mükelleflerinin, 01 Ocak 2020 tarihi itibari ile 5.000 TL'nin üzerinde keseceği her bir faturayı E sistem üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) bildirmek zorunda olacağını ifade eden Karaca, şöyle dedi: ‘Esnafımızın büyük çoğunluğunun iş yerinde bilgisayarı bile yok, öyle esnafımız var ki, bilgisayarına tuşunu dahi bilmez. Bu durumda olan bir esnafa hem bilgisayar, hem yeni programlar, hem de programları iyi bilen eleman aldırmak hiç de kolay değil. Kaldı ki esnafımızın büyük çoğunun ekonomik olarak bütün bunları alacak ne parası ne de gücü var. 2020 yılının başında yürürlüğe girecek olan bu sistem ertelenmez veya iptal edilmez ise matbaacılık sektörü de biter, binlerce matbaacı iş yerini kapatmak zorunda kalır, yüz binlerce de matbaa çalışanı işsiz kalır.'

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