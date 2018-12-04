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Erzurum merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

‘Torbacı’ tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Erzurum merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

‘Torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Erzurum merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.


Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Erzurum merkezli Gümüşhane ve Edirne illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem yapılan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda M.A, B.K, B.K, O.K, M.D, ve H.Ç. isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


H.Ç. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 1 adet av tüfeği, 14 adet av tüfeği fişeği, 1 adet namlusu açık kuru sıkı tabanca ve 1 adet muşta ele geçirildi.


Konuyla ilgili olarak adli tahkikat devam ediyor.

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