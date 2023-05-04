Erzurum mesleki eğitimde büyük adımlar atıyor

2 milyon 658 bin 754 TL bütçesi olan projenin uygulama protokolü, Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen tarafından imzalandı.

İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, imza töreninde Aziziye Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve “Filizden Altın Başağa” projesiyle ilgili açılamalarda bulundu.

Kaygusuz: “Aziziye'de Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, kamuoyunda bilinen adıyla Tarım ve Hayvancılık Lisesinde 2021-2002 Eğitim-Öğretim Yılı'ndan itibaren “Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği, “Tarım”, “Laboratuvar Hizmetleri” alanlarında öğrencilerimize eğitim vermeye başladık. Öğrencilerimizin lise eğitimlerini tarım ve hayvancılık alanlarında almaları ve okuldan mezun olduktan sonra da istihdamlarının sağlanmasını amaçlıyor. Okulumuza hizmete açıldığı ilk yılında 43 öğrenci kayıt yaptırdı. 2022-2023 Eğitim -Öğretim Yılı'nda ise meslek programlarının yanında 30 kontenjanlı Tarım Teknik Alanın eklenmesi ile birlikte sınavla öğrenci alımına başladık ve okulumuzun öğrenci sayısı 152'ye ulaştı.” ifadelerini kullandı.

Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz: “Atatürk Üniversitesi ile yaptığımız protokol çerçevesinde Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde alan dersleri, Atatürk Üniversitesinden görevlendirilen öğretim üyeleri tarafından verilmeye ve uygulamalı dersler de üniversite dersliklerinde ve laboratuvarlarında yapılmaya başlanmıştır.

Okulumuzun asıl amacı tarım alanında ara eleman ihtiyacını karşılamak olsa da eğitim sürecinde üretime ve ekonomiye katkı sağlamaya yönelik hedeflerimiz bulunmaktadır. Hâlihazırda 2000 civarı fide üreten okulumuzda “Filizden Altın Başağa” projesi kapsamında yapmayı planladığımız seralar tamamlanınca yıllık ortalama 30000 sebze fide üretmeyi ön görüyoruz. İlk 3 yıl içinde 820 dönüm arazide korunga ve yulaf ekimini planladık. Sonraki yıllar içinde tarımsal faaliyetlerimizi ekonomimize katkıda bulunacak şekilde modernize ederek artıracağız. Bu yıl makine alımı gerçekleştirerek lisemizde köpek maması tesisi kurmayı ve yıllık 20 ton köpek maması üretmeyi planlıyoruz.” şeklinde Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Kaygusuz: “Okulumuzda eğitim gören öğrencilerimize verilen seçmeli dersler ile birlikte çeşitli sertifika programları düzenlenecek ve böylece okuldan mezun olan öğrencilerimiz girişimcilik ruhu ile tarım pazarında yer alabilecek. Öğrencilerimize mezun olduktan sonra kullanabilecekleri devlet destekleri hakkında bilgi vereceğiz ve onları kendi girişimlerini gerçekleştirmeleri için yönlendireceğiz. DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile yaptığımız protokol, tam otomasyonlu iklimlendirilmiş sera yapımını ve okulumuza ait olan 800 dekar tarım arazisinin sulama mekanizasyonunu ve modern iyi örnek tarım uygulamaları eğitimlerini kapsamaktadır. Öğrencilerimiz, modern iyi örnek tarım uygulamaları eğitimlerine proje desteğiyle devam edecekler. Bu protokol için DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Sayın Osman Demirdöğen'e ve ekibine, projenin tasarlanmasında ve uygulanmasında canla başla çalışan eğitimcilerimize teşekkür ediyorum. Projemizin ilimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” diyerek açıklamasını bitirdi.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen de Erzurum'un kalkınması açısından önem arz eden böyle bir projeye destek vermekten mutlu olduklarını ve projenin eğitimimiz ve ülkemiz için hayırlı olması temennisinde bulundu.