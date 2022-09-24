Erzurum MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli mitingine hazır

Devlet Bahçeli'nin Erzurum mitingi için geri sayım başladı.

Devlet Bahçeli'nin Erzurum mitingi için geri sayım başladı. Tüm şehrin baştan aşağı MHP bayraklarıyla süslendiği hazırlıklar çerçevesinde parti genel merkezinin seçim otobüsü de Erzurum'a geldi. Merkez ilçeleri baştan sona gezen seçim otobüsü, İbrahim Erkal parçaları eşliğinde Dadaşları mitinge davet ederken, Erzurum İl Başkanlığı'nda da adeta seferberlik ilan edildi. İl Başkanı Naim Karataş, gece geç saatlere kadar süren hazırlıkları birebir kontrol ederken, tüm yöneticiler ise sahada arı gibi çalışmaya başladı. MHP Lideri Bahçeli'nin yarın gerçekleştireceği miting öncesinde tüm planlamalar yapılırken, mitingin yapılacağı İstasyon Meydanı'na da son şekli verilmeye başlandı.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, büyük buluşmaya artık sayılı saatler kaldığını ifade ederek, “Tüm Dadaşların yüreği yarın İstasyon Meydanı'nda atacak. Mitingimiz, dosta ve düşmana karşı birlik ve beraberliğimizin gücünü gösterecek. İstasyon Meydanını Allah'ın izniyle hınca hınç dolduracak olan Dadaşları milletimiz de görecek, zilletin peşinde koşanlar da görecek. Erzurum'dan yükselecek olan sesi, küresel emperyalist güçler de duyacak, onların içerideki işbirlikleri de duyacak. En önemlisi de meydanda çarpacak olan Cumhur İttifakı'nın yüreği dosta güven verecek, düşmana korku salacak. Bu yüzden güçlü bir haykırış için, ülkemizin yarınları için, bu ülkenin ve aziz milletimizin şeref nişanesi olan Cumhur İttifakımız için tüm Dadaşları mitingimize bekliyoruz” diye konuştu.

Kazanan Millet Olacak

Mitingin 25 Eylül Pazar günü saat 16.00'da gerçekleşeceğinin altını çizen Karataş, “Bizim adayımız belli, kararımız net. Allah'ın izniyle önümüzdeki yıl yapılacak olan seçimlerde Cumhur İttifakı olarak millet adına yeni bir zaferi kutluyor, ne kadar şer odağı ve ne kadar zillet ocağı varsa hepsini bertaraf etmiş olmanın sevincini yaşıyor olacağız. Elbette ki kazanan Cumhurbaşkanımız Erdoğan olacak, elbette kazanan Cumhur İttifakı olacak ve elbette kazananlar ‘önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben' diyenler olacak” ifadelerini kullandı.