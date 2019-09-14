Erzurum MNG'de ‘Doğu Anadolu Büyük Garaj Günleri' başladı

Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde Büyük Garaj Günleri bugün başladı.

14-30 Eylül tarihlerinde konuklarını, büyük bir alışveriş organizasyonu ile karşılayacak olan Erzurum MNG, bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Doğu Anadolu Büyük Garaj Günleri'nde, şehirdeki geleneksel üreticilerin de yer aldığı 150 markanın yüzde 70'e varan indirimleri tüketici ile buluştu. Seçkin markaların ürünlerine cazip koşullar ile sahip olmak isteyenleri, merkezin B2 otoparkında benzersiz fırsatlar bekliyor. Son olarak mart ayında 2. kez gerçekleştirdiği Doğu Anadolu Alışveriş Festivali/DAF sayesinde 100 bini İranlı turist olmak üzere 700 bin ziyaretçi ağırlayan Erzurum MNG, çok daha uygun fiyatların sunulduğu Büyük Garaj Günleri'nde bu kez yurt içinden ve dışından toplam 1 buçuk milyon ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.

İlk kez düzenlenen ve önümüzdeki süreçte gelenekselleşmesi hedeflenen etkinlik, pek çok çekiliş ve ünlü konuklarla renklenecek. Farklı şehirlerden hatta İran ve Azerbaycan gibi ülkelerden gelen ziyaretçiler, en sevdikleri markalara, cazip indirimlerle sahip olma imkânı bulacak. Tema Parkı, spor salonu, tiyatrosu, sineması ve seçkin markaları ile dünya standartlarında alışveriş keyfi sunan Erzurum MNG, tüketicilerin hayal ettiği cazip kampanyaları ve indirimli rakamları güçlü bir organizasyonlarla destekliyor. Türkiye'de alışveriş merkezi sıralamasında ilk 5 arasında yer alan Erzurum MNG, 30 Eylül 2017'de, 16 ilden 400 bin ziyaretçinin katıldığı görkemli bir açılışla kapılarını açmıştı. Erzurum MNG, bu sene ikinci yaşını Garaj Günleri ile kutluyor.

“Erzurum, alışveriş turizmini sevdi”

MNG Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer Garaj Günleri ile ilgili olarak, “Bu yıl Mart ayında, yaklaşık 100 bini İranlı olmak üzere çevre ülke ve şehirlerden toplam 700 bine yakın kişiyi (DAF) Doğu Anadolu Alışveriş Festivali'nde ağırladık. Bayburt, Kars, Iğdır, Artvin ve Erzincan gibi çevre illerden ve yakın ülkelerden yoğun bir katılım gerçekleşti. Doğu Anadolu Büyük Garaj Günleri'nin de hem çevre iller hem de ülkelerden ilgi göreceğini düşünüyoruz. Büyük Garaj Günleri'nde cazip fiyatları, bir alışveriş merkezinin sunduğu kalite ve konforla buluşturacağız. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün 2018 verileri açıklandı. Ülkemiz en fazla turist çeken ülkeler arasında 46 milyon turist ile altıncı sırada yer alıyor. Turist sayısını oran olarak en çok artıran ülkeyiz. Buna ek olarak artık turizm gelirlerini de yükselten ülkeler arasına girmemiz gerekli. Bu hedefi göz önünde tuttuğumuzda, ülke ekonomisi için alışveriş turizmi vazgeçilmez önemde. Özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde sahip olduğumuz potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek, güvenlik başta olmak üzere turizmin gerektirdiği her türlü organizasyon becerisini konuklarımıza sunmamız gerekiyor. Biz Erzurum MNG olarak şehrin hatta bölgenin alışveriş turizmi konusunda çevre ülkelere uzanan geniş bir yelpazede tanıtılması adına güçlü etkinlikler ile Erzurum'u kış aylarında da son derece cazip bir “marka şehir” haline getirmeyi hedefliyoruz ” dedi.