Erzurum MYO'dan yeni döneme motivasyon sergisi

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu Fuaye Alanında gerçekleşen serginin açılış törenine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik, Erzurum Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. M. Dursun Kaya, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve aileleri katıldı.

Ahşap bir zemin üzerine çakılmış çiviler arasından teller geçirilerek ve belirli örgü teknikleri kullanılarak yapılan filografi çalışmalarına ilgi oldukça yoğun oldu. Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin müzik dinletileri eşliğinde sergiyi gezen misafirler, uzun emekler sonucu ortaya çıkan eserleri yakından incelediler.

Sergiyle ilgili bir değerlendirmede bulunan Erzurum Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. M. Dursun Kaya, el sanatlarını yaygınlaştırmak için her türlü desteği verdiklerini ve bundan sonraki süreçte de vermeye devam edeceklerini belirterek, "Atatürk Üniversitesi olarak unutmaya yüz tutmuş olan sanat dallarını yapılan çalışmalar ile gün yüzüne çıkarmış oluyoruz. Bölümümüzde görevli akademisyenlerimizin gayretleri ile filografi sanatını yaygınlaştırmak amacıyla dersler düzenliyoruz. Amacımız yüksekokul bünyesinde bulunan tüm sanatsal faaliyetleri insanlara tanıtmak ve unutulmaya yüz tutmuş olan meslekleri, yeni meslekler içerisinde hak ettiği yeri alabilmesini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu Fuaye Alanında bulunan sergi, 26 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecek.