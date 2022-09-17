Erzurum nakdi kredi verileri açıklandı

Erzurum'da 22,3 milyar TL tutarında kamu bankası 6,1 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 28,4 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 37 bin 552 TL oldu. İl Nakdi kredi kullanım tutarı yüksekliği bakımından Bölge illeri sıralamasında ilk sırayı aldı.

Erzurum Kişi Başına Düşen Kredi Tutarı

Türkiye Bankalar Birliği TBB 2022 Temmuz dönemi Nakdi Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı verilerine göre İlde 2022 Temmuz ayı ölçeğinde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı kamu banka kredilerinde 29 bin 483 TL, Özel banka kredilerinde 8 bin 68 TL, nakdi kredi toplamında ise 37 bin 552 TL olarak hesaplandı.

Kamu Bankası Kredileri ve Erzurum'un Payı

Temmuz 2022 dönemi kaydında Erzurum'da 22,3, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 26,5 , Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 37,1, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 74,4 milyar TL tutarında kamu bankası nakdi kredi kullanımı kaydedildi. İlin Bölge toplamında kamu bankası kredi kullanım tutarı payı yüzde 29,9 oldu

Özel Banka Kredileri ve Erzurum

Dönemde Erzurum'da 6,1 KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 8,4, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 16,0, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 40,9 milyar, TL tutarında özel banka nakdi kredi kullanımı kaydedildi. İlin Bölge toplamında özel banka kredi kullanım tutarı payı yüzde 14,90 olarak tespit edildi.

Bölgesel Toplam Kredi Verileri ve Erzurum'un Payı

Temmuz 2022 dönemi ölçeğinde Erzurum'da 28,4, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 34,9, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 53,1, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 115,3 milyar, TL tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlin Doğu Anadolu Bölgesi toplamında kredi payı yüzde 24,63 olarak bildirildi.

Bölge İlleri Kredi Kullanım Tutarı Dağılımı

Temmuz 2022 kaydında, Erzurum'da 28,4 milyar, Malatya'da 17,6 milyar, Van'da 14,4 milyar, Elazığ'da 14,0 milyar, Kars'ta 5,6 milyar, Ağrı'da 6,3 milyar, Erzincan'da 5,3 milyar, Bitlis'te 4,5 milyar, Muş'ta 3,9 milyar, Iğdır'da 4,0 milyar, Bingöl'de 3,2 milyar, Ardahan'da 2,1 milyar, Hakkari'de 3,3 milyar, Tunceli'de 2,2 milyar TL tutarında nakdi kredi kullanıldı.

Erzurum 26'ıncı Sırada

Erzurum Temmuz 2022 kaydında kredi kullanım hacmi yüksekliği bakımından 26'ıncı sırayı aldı. Kredi kullanım tutarının en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Konya, Denizli, Mersin, Kayseri, Hatay, Manisa, Muğla, Samsun, Kahramanmaraş, Balıkesir, Tekirdağ, Aydın, Eskişehir, Diyarbakır, Trabzon, Sakarya, Şanlıurfa, Erzurum, Çorum, Afyonkarahisar, Çanakkale olarak sıralandı.