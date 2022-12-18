Erzurum nakdi kredi verileri açıklandı

Erzurum'da 24,9 milyar TL tutarında kamu bankası 7,0 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 32,0 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 42 bin 783 TL oldu. İl Nakdi kredi kullanım tutarı yüksekliği bakımından Bölge illeri sıralamasında ilk sırayı aldı.

Erzurum Kişi Başına Düşen Kredi Tutarı

Türkiye Bankalar Birliği TBB 2022 Ekim dönemi ‘Nakdi Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı' verilerine göre İlde 2022 Ekim ayı ölçeğinde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı kamu banka kredilerinde 32 bin 983 TL, Özel banka kredilerinde 9 bin 300 TL, nakdi kredi toplamında ise 42 bin 283 TL olarak hesaplandı.

Kamu Bankası Kredileri Ve Erzurum'un Payı

Ekim2022 dönemi kaydında Erzurum'da 24,9, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 29,6, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 41,2, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 82,9 milyar TL tutarında kamu bankası nakdi kredi kullanımı kaydedildi. İlin Bölge toplamında kamu bankası kredi kullanım tutarı payı yüzde 30,1 oldu

Özel Banka Kredileri Ve Erzurum

Dönemde Erzurum'da 7,0 KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 9,7, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 17,8, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 46,3 milyar, TL tutarında özel banka nakdi kredi kullanımı kaydedildi. İlin Bölge toplamında özel banka kredi kullanım tutarı payı yüzde 15,17 olarak tespit edildi.

Bölgesel Toplam Kredi Verileri Ve Erzurum'un Payı

Ekim2022 dönemi ölçeğinde Erzurum'da 32,0, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 39,4, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 59,0, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 129,3 milyar, TL tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlin Doğu Anadolu Bölgesi toplamında kredi payı yüzde 24,74 olarak bildirildi.

Bölge İlleri Kredi Kullanım Tutarı Dağılımı

Ekim 2022 kaydında, Erzurum'da 32,0 milyar, Malatya'da 19,2 milyar, Van'da 17,4 milyar, Elazığ'da 15,7 milyar, Kars'ta 6,4 milyar, Ağrı'da 6,5 milyar, Erzincan'da 6,0 milyar, Bitlis'te 5,0 milyar, Muş'ta 4,3 milyar, Iğdır'da 4,3 milyar, Bingöl'de 3,6 milyar, Ardahan'da 2,2 milyar, Hakkari'de 3,7 milyar, Tunceli'de 2,4 milyar TL tutarında nakdi kredi kullanıldı.