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Erzurum Nisan'da kara teslim

Erzurum’da etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Erzurumlular Nisan ayının ortasında kar sürpriziyle karşılaştı.


Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırdı. Şehir merkezinde şiddetini artıran kar yağışına vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı.


Erzurum'da dört mevsimi aynı anda yaşadıklarını belirten vatandaşlar yazı beklediklerini söylediler.


Ayrıca Meteoroloji yetkilileri kar yağışıyla birlikte akşam saatlerinde don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

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