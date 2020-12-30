Erzurum Oda/Borsa müşterek toplantısı yapıldı

Erzurum'daki İl/İlçe Oda/Borsa Müşterek Meclis Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıya, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Erzurum Ticaret Borsası (ETB), Oltu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) ile Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası'nın (PTSO) Yönetim Kurulu Başkanları, Meclis Başkanları, Meclis Üyeleri, Meslek Komitelerinin Başkanları ile İl Kadın ve Genç Girişimci Kurullarının başkanları katıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, pandeminin ekonomiye etkilerini sınırlandırmak için 365 oda ve borsanın desteğiyle yürüttükleri çalışmaları anlattı, salgın sebebiyle iş ve çalışma hayatında yapılan düzenlemeleri ve ekonomik anlamda alınan tedbirleri sıraladı.

“Yapılandırma ödemeleri haziran'da başlasın”

Toplantıda konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, pandemi sebebiyle başta hizmet sektörü olmak üzere birçok sektörün zor durumda olduğuna işaret etti. Firmaların, işletmelerin üretmek ve istihdam sağlamak için özveriyle çaba gösterdiğini belirten Yücelik, daha önce ertelenen vergi, SGK ve kredilerin ödeme zamanın geldiğini ancak henüz tam anlamıyla iş yapamayan çoğu esnafın, tüccarın, üreticinin ödeme güçlüğü çektiğini söyledi.

Bu anlamda, 7256 sayılı kanun kapsamındaki yapılandırmaların geri ödemelerinin de daha esnek olması gerektiğini savunan Başkan Yücelik şunları söyledi; “İş yapmadan geçen bir yılın ardından esnaf, tüccar, iş adamı böyle bir dönemi daha aynı şekilde geçiremeyecek. Yapılandırma taksitlerinin en azından Haziran ayında başlatılması çok daha iyi olacaktır. İşletmelerimiz uzun bir süredir ciddi anlamda kazanç kaybı yaşıyor. Dolayısıyla yapılandırma taksitlerini de ödemekte güçlük çekecekler. Bu konuda yeni bir düzenlemeye acil ihtiyaç var. Aksi halde maalesef yapılandırmaların birçoğu ilk taksit dönemiyle birlikte bozulacaktır.”

“4325 Benzeri Bir Teşvik Sistemi İstiyoruz”

Toplantıda, bölgeye özgü teşvik sisteminin önemine de dikkati geçen Başkan Yücelik, geçmişte başarıyla uygulanan 4325 sayılı bir teşvik yasası gibi sade, anlaşılır ve uygulaması kolay, mevcut yatırımların da faydalanabileceği, üretime, istihdama ivme kazandıracak, bölgede yeni yatırımlara hızla zemin hazırlayacak bir teşvik uygulamasına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

“Acilen sicil affı düzenlemesi gerekiyor”

Konuşmasında, işletmeler için sicil affı konusunun da büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Yücelik şöyle devam etti; “Ticaret erbabı için, üreten ve istihdam sağlayan firmalar için krediye en fazla ihtiyaç duyulan bu zor dönemde işletmelerin birçoğu bankalar nazarındaki bozuk sicilden dolayı mağdur oluyor. Gerek geçmişte, gerekse pandemi sürecinde çekini, kredisini zamanında ödeyemeyen işletmelerimiz var. Krediye, desteğe en fazla ihtiyacı olan bu kesimi ayakta tutabilmemiz için sicil affı şart. Yakın bir sürede sicil affı düzenlemesinin yapılmasını bekliyoruz. Geçmişte yapılan sicil affı sonrası bankaların bu arşivlerini silmediklerini de biliyoruz. Yeni bir sicil affında bu durumun da göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bu kesime Kredi Garanti Fonu'nu daha etkin çalıştırarak ihtiyaçlarının giderilmesi de büyük önem taşıyor.”

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik konuşmasında ayrıca, ‘Üretimde Maliyet Desteğinin Sağlanması', ‘Kamu Alacakları', ‘Enerji Desteği', ‘Finansal Kaynaklara Erişim' ve ‘İhracata Yönelik Üretim, Teşvik ve Kaynak Temini' gibi konulara da değindi.

Toplantıda daha sonra konuşan ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere farklı platformlarda yapılan yoğun girişimler sonucunda Erzurum'un 6. Bölge teşviklerinden 1 yıl daha faydalanmasının sağlandığını ifade ederek, bu desteklerin kalıcı hale gelmesi için TOBB'dan destek beklediklerini vurguladı. Özakalın, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) alımlarındaki uygulamaların ve prosedürlerin yerel firmaları mağdur ettiğini kaydederek, bu konuda bir düzenleme yapılması gerektiğine değindi. Özakalın ayrıca, bir süre önce Erzurum'daki faaliyetlerine son veren Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) şubesinin yeniden açılması için destek beklediklerinin altını çizdi. Toplantıda daha sonra söz alan bazı ETSO Meclis üyeleri de temsil ettikleri meslek gruplarıyla ilgili yaşanan sıkıntıları dile getirerek destek istediler.

Toplantı sonunda bir değerlendirme yapan ve dile getirilen sıkıntıların çözümü için ilgili kurumlarla irtibat kurulacağını ve çözüm için çaba göstereceklerini belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, pandemi döneminde ekonominin ayakta kalması için cansiperane mücadele eden herkese minnettar olduğunu sözlerine ekledi.