Erzurum Öğretmenevi Müdürü Abdullah Nehir'e minklerden teşekkür

Erzurum ve ilçelerindeki okullara yardım elini uzatmasıyla gündeme gelen Erzurum Öğretmenevi Müdürlüğü'ne teşekkür ziyaretleri devam ediyor.

Bu kez de Palandöken Anaokulu'ndan teşekkür ziyareti gerçekleşti.

Okulun bazı ihtiyaçlarının giderilmesine el atan ve okulun giriş kısmına sundurma yaptırarak minik öğrencilerin soğukta ve yağışta kalmasını önleyen Erzurum Öğretmenevi Müdürlüğü, imkan buldukça bu tür hizmetleri karşılıksız olarak okullara sunuyor.

Palandöken Anaokulu'nun Okul Aile Birliği Başkanı Tuğba Güneş, okul öğretmenlerinden Asuman Eren ve Perihan Güven ile minik öğrenciler Elif Naz Okumuşoğlu ve Kutay Güneş Öğretmenevi Müdürlüğü'nü ziyaret ettiler.

Minik öğrenciler Elif Naz Okumuşoğlu ve Kutay Güneş Erzurum Öğretmenevi Müdürü Abdullah Nehir'e bir buket çiçek vererek teşekkür ettiler .

Okul Aile Birliği Başkanı Tuğba Güneş, Erzurum Öğretmenevi Müdürlüğü tarafından her zaman güler yüzle karşılandıklarını, okulun ihtiyaçları konusunda ellerinden gelen bütün imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Öğretmenevi Müdürlüğü'nün bu tür davranışlarının taktire şayan olduğunun altını çizen Güneş, ‘Öğretmenevi Müdürü Abdullah Nehir Bey'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Okullardaki sıkıntıların giderilmesi konusunda koşan ve koşturan bir idareci. Elinden gelen neyse onu seve seve yapan bir kişi. Palandöken Anaokulu adına Sayın Nehir'e çok teşekkür ediyorum' dedi.