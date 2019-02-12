Erzurum Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Eğitim ve öğretime destek veriyor

Erzurum Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü okulların ve ilçe öğretmenevi müdürlüklerinin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da kolları sıvadı.

Aziziye ilçesinde bulunan Sultan Abdulhamit Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Kütüphane yaptıran Öğretmenevi Müdürlüğü böylelikle okulun ciddi bir ihtiyacının ortadan kaldırmış olmasına destek oldu.

Ayrıca Palandöken ilçesinde bulunan Palandöken Anaokulu girişine öğrencilerin rahat girip çıkmalarını sağlamak için sundurma yaptırttı.

Minik öğrencilerin okula giriş çıkışları daha güvenli bir hale gelmiş oldu.

OKUL YAPTIRDI

Öte yandan Erzurum Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2012 yılında da bir ilki gerçekleştirmiş idi.

Eğitime yüzde yüz destek kampanyası ile Hınıs İlçesi Yelpiz Köyünün ilkokul inşaatı yapımına önemli oranda destek verdi.

Köyde bulunan öğrenci velileri bu hizmet karşısında müteşekkir olduklarını yetkililere ilettiler.

Ayrıca, okulun isimi Erzurum Öğretmenevi İlkokulu/Ortaokulu olarak adlandırıldı.

Erzurum Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü yine ilçe öğretmenevlerinin ihtiyaçlarının karşılanması, öğretmenlerin görev yerlerinde daha iyi imkânlarda konaklamaları için destek vermeye devam ederken, okullarının eğitim kalitesinin arttırılması, ihtiyaçlarının karşılanması noktasında elindeki imkânları seferber ediyor.

Yapılan yardımlarla ilgili olarak görüşüne başvurulan Erzurum Öğretmenevi Müdürü Abdullah Nehir, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yaptıklarını, Valiliğimiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleri ve mevzuatın imkân verdiği ölçülerde ilçe öğretmenevleri ve okulların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında ellerinden gelen imkânları bu kurumlara sağladıklarını söyledi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşları ve birçok Sivil toplum kuruluşlarının da okullara destek anlamında girişimlerinin olduğunu, bir eğitimci olarak bu tür davranışlardan büyük bir memnuniyet duyduğunu belitti.

Amaçlarının okullarda eğitim kalitesinin artırılmasına katkı yapmak olduğunu, bu noktada kendilerinin de ellerindeki bütün imkânları seferber ettiklerine vurgu yapan Nehir, “Çalışmalarımız sonucu belirlenen okullara ve ilçe öğretmenevlerine imkânlar doğrultusunda yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz” dedi.