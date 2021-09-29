Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünde Biyolojik Çeşitliliğin Orman Amenajman Planlarına Entegrasyonu Çalıştayı ve Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Bilgilendirme Toplantısı ve Entegrasyon Çalıştayına Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanı Murat Çevirme, Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Doğa Koruma Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Yıldıray Lise, Bölge Müdür Yardımcıları, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkalığı Şube Müdürleri, Orman Amenajman Başmühendisleri, Orman Amenajman Rehberlik Denetim ve Kontrol Başmühendisleri, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü, Erzurum Orman İşletme Müdürü ve Orman İşletme Şefleri katıldı.

Yapılan toplantıda proje bilgilendirmesi Doğa Koruma Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Yıldıray Lise, Orman Genel Müdürlüğü biyolojik çeşitlilik çalışmaları Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığında Şube Müdürü Şah İsmail Bayazıt, hedef memeli türleri ve önemli orman alanları Dr. Deniz Özüt, hedef kuş ve kelebek türleri Süleyman Ekşioğlu ve hedef bitki, sürüngen ve çiftyaşar türleri Dr. Mustafa Durmuş tarafından katılımcılara sunum eşliğinde anlatıldı.

Entegrasyon çalıştayında ise biyolojik çeşitliliğin orman amenajman planlarına entegrasyonu süreci konusunda Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkalığı Şube Müdürü Tamer Ertük tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı. Ardından 2021 yılı orman amenajman plan yapımı programına göre Erzurum Orman İşletme Müdürlüğü şeflikleri meşcere taslak haritalarını yapan Orman Amenajman Başmühendisleri biyolojik çeşitlilik çalışmalarını meşçere taslak haritaları üzerinde göstererek biyolojik çeşitlilik çalışmalarının planlara entegrasyonu ile karşılaşılacak sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.