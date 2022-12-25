Erzurum patent verileri açıklandı

İl başvuru sayısı bazında Bölgede 1, Türkiye illeri sıralamasında ise 9'uncu sırada yer aldı

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) 2022 Kasım ayı iller patent başvuru sayılarını açıkladı. İl başvuru sayısı bazında Bölgede 1, Türkiye illeri sıralamasında ise 9'uncu sırada yer aldı

Erzurum Aylık Dağılım

TÜRK Patent verileri üzerinden DOSİAD tarafından kaydedilen analizlere göre, Erzurum'dan Ocak ayında 5, Şubat ayında 18, Mart ayında 14, Nisan ayında 6, Mayıs ayında 37, Haziran ayında 35, Temmuz ayında 3, Ağustos ayında 2, Eylül ayında 7, Kasım ayında 8 olmak üzere 11 aylık dönemde 135 patent başvurusu yapıldı

Bölgesel Veriler Ve Erzurum

Bu yılın 11 aylık döneminde Erzurum'dan 135, KUDAKA istatistik Bölgesinde 140, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 170, Doğu Anadolu Bölgesinde 292, ülke toplamında ise 6 bin 680 patent başvurusu kaydedildi

Erzurum'un Payı

DOSİD tarafından yapılan hesaplamalara göre, İlden 11 ayda yapılan patent başvuru sayısı KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 96,42 Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 79,41, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 46,23, ülkede ise 2,02'lik pay edindi.

KUDAKA Bölgesi Aylık Dağılım

Ocak - Kasım ayları kaydında KUDAKA İstatistik Bölgesinde Ocak'ta 6, Şubatta 18, Martta 15, Nisan'da 6, Mayıs ayında 37, Haziran ayında 35, Temmuz ayında 5, Ağustos ayında 2, Eylül ayında 8, Kasım ayında 8 olarak toplam 140 patent başvurusu yapıldı.

Kuzeydoğu Anadolu Aylık Dağılım

Ocak - Kasım ayları kaydında Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde Ocak'ta 8, Şubatta 23, Martta 17, Nisan'da 14, Mayıs ayında 41, Haziran ayında 35, Temmuz ayında 5, Ağustos ayında 8, Eylül ayında 9, Ekim ayında 1, Kasım ayında 9 olmak üzere toplam 170 patent başvurusu gerçekleştirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi Aylık Dağılım

Ocak - Kasım ayları kaydında Doğu Anadolu Bölgesinde Ocak ayında 16, Şubat ayında 39, Mart ayında 41, Nisan ayında 27, Mayıs ayında 53, Haziran ayında 44, Temmuz ayında 7, Ağustos ayında 26, Eylül ayında 10, Ekim ayında 6, Kasım ayında 23 olmak üzere toplam 292 patent başvurusunun gerçekleştirildiği kaydedildi.

Erzurum 9'uncu Sırada

Erzurum patent başvuru sayısı düzeyinde ülkede 9'uncu sırada yer aldı. Ülkede en yüksek sayıda patent başvurusunun yapıldığı iller; İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Antalya, Sakarya, Erzurum, Gaziantep, Manisa, Konya, Adana, Denizli, Mersin olarak bildirildi.

Bölge İlleri Başvuru Dağılımı

Ocak- Kasım döneminde Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan 14 ilden başvuru gerçekleştirildi. 11 aylık dönemde Erzurum'dan 135, Elazığ'dan 32, Bitlis'ten 5, Ağrı'dan 9, Malatya'dan 39, Van'dan 26, Kars'tan 5, Iğdır'dan 15, Muş'tan 6, Tunceli'den 12, Erzincan'dan 2, Hakkari'den 3, Ardahan'dan 1, Bingöl'den 2 patent başvurusu yapıldı.