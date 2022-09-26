Erzurum patentte 5'inci sıradaki yerini korudu

Ağustos ayında 2 patent üreten Erzurum, yılın 8 ayında 120 patent başvurusu gerçekleştirdi. İl başvuru sayısı bazında Bölgede 1, Türkiye illeri sıralamasında ise 5'inci sıradaki yerini korudu

Ağustos Ayı Erzurum ve Bölgesel Veriler

Ağustos ayı kaydında Erzurum'da 2, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 2, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 8, Doğu Anadolu Bölgesinden 26, Türkiye'den ise 640 patent başvurusu kaydedildi.

Aylık Dağılım

TÜRK Patent verilerine göre Erzurum'dan Ocak ayında 5, Şubat ayında 18, Mart ayında 14, Nisan ayında 6, Mayıs ayında 37, Haziran ayında 35, Temmuz ayında 3, Ağustos ayında 2 olmak üzere 8 aylık dönemde 120 patent başvurusu yapıldı

Bölgesel Veriler ve Erzurum

Bu yılın 8 aylık döneminde Erzurum'dan 120, KUDAKA istatistik Bölgesinde 124, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 151, Doğu Anadolu Bölgesinde 253, ülkede 4 bin 699 patent başvurusu kaydedildi. İlden yapılan patent başvuru sayısı KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 96,77, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 79,47, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 47,43, ülkede ise 2,55'lik pay edindi.

Erzurum 5'inci Sırada

Erzurum patent başvuru sayısı düzeyinde ülkede 5'inci sırada yer aldı. Ülkede en yüksek sayıda patent başvurusunun yapıldığı iller; İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Erzurum, Kayseri, Sakarya, Kocaeli, Antalya, Gaziantep, Manisa, Adana, Konya, Aydın, Denizli, Eskişehir, Mersin, Tekirdağ, Kütahya, Samsun olarak bildirildi.

Bölge İlleri Başvuru Dağılımı

Ocak- Ağustos döneminde Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan 14 ilden başvuru gerçekleştirildi. 8 aylık dönemde Erzurum'dan 120, Elazığ'dan 22, Bitlis'ten 5, Ağrı'dan 6, Malatya'dan 33, Van'dan 24, Kars'tan 4, Iğdır'dan 14, Muş'tan 6, Tunceli'den 10, Erzincan'dan 2, Hakkari'den 2, Ardahan'dan 1, Bingöl'den 2 patent başvurusu yapıldı.