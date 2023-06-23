Erzurum patentte lider

Erzurum'da Mayıs ayında 13, bu yılın Ocak-Mayıs ayları düzeyinde ise 22 patent başvurusu gerçekleştirildi. İl patent başvurusu sayısı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında 1'inci, Türkiye illeri sıralamasında ise 16'ıncı sırada yer aldı.

TÜRKPATENT Mayıs ayı patent başvurusu iller dağılım sonuçlarını paylaştı. Erzurum'da Mayıs ayında 13, bu yılın Ocak - Mayıs ayları düzeyinde ise 22 patent başvurusu gerçekleştirildi. İl patent başvurusu sayısı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında 1'inci, Türkiye illeri sıralamasında ise 16'ıncı sırada yer aldı.

Mayıs ayı bölgesel sonuçlar ve Erzurum

TÜRKPATENT Mayıs ayı verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre ay içinde, Erzurum'dan 13, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 13, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 13, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 23 başvuru kaydedildi. Erzurum'un Mayıs ayı bölge patent başvuru payı yüzde 56,52 oldu.

Ocak - Mayıs dönemi bölgesel sonuçlar ve Erzurum

TÜRKPATENT verileri kaydında DOSİAD tarafından gerçekleştirilen hesaplamalara göre Ocak - Mayıs döneminde Erzurum'dan 22, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 26, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 36, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 78, ülke toplamında ise 2 bin 631 başvuru kaydedildi.

Erzurum'un başvuru payı

DOSİAD'ın veriler üzerinden gerçekleştirdiği tespitlere göre, bu yılın Ocak - Mayıs ayları kaydında Erzurum'dan gerçekleştirilen Patent başvuru sayısı KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 84,61, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 61,1, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 28,20, ülkede yüzde 0,83'lük pay gösterdi

Aylık dağılım

Bu yılın ilk beş ayı düzeyinde, Erzurum'dan Ocak ayında 1, Şubat ayında 2, Mart ayında 2, Nisan ayında 4, Mayıs ayında 13; Doğu Anadolu Bölgesinden ise Ocak ayında 13, Şubat ayında 6, Mart ayında 18, Nisan ayında 18, Mayıs ayında 23 başvuru gerçekleştirildi.

Erzurum patentte 16'ıncı sırada

Erzurum 5 aylık bazda patent başvuru sayısı yüksekliği bazında Türkiye illeri sıralamasında 16'ıncı oldu. Ülkede patent başvuru sayısının en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Sakarya, Antalya, Eskişehir, Mersin, Tekirdağ, Manisa, Muğla, Trabzon, Erzurum, Adana, Aydın, Balıkesir, Denizli olarak bildirildi.

Bölge illeri patent

TÜRKPATENT verilerine göre; bu yılın ilk 5 ayında Ağrı'dan 2, Bingöl'den 6, Erzincan'dan 4, Erzurum'dan 22, Kars'tan 2, Malatya'dan 9, Van'dan 10, Iğdır'dan 6, Tunceli'den 4, Elazığ'dan 12, Bitlis'ten 1 patent başvurusu yapıldı.