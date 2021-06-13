Erzurum Play-Off'ta

Yalova'da düzenlenen 3.Lig C Grubunda Mardin Kızıltepe Engelliler Birliği'nden sonra 2.Lige Terfi maçları oynamaya hak kazanan 2.ekip Erzurum Gençlik Spor Kulübü oldu. Antrenör Ali Ekber Erol yönetimindeki mavi-beyazlılar, emin adımlarla 2. Lige koşuyor.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Ligi maçları Yalova'da oynandı. Antrenör Ali Ekber Erol yönetimindeki Erzurum Gençlik Spor Kulübü Play-Off bileti aldı. Tekerlekli Sandalye Basketbol 2020-2021 Sezonu 3. Ligi Grup Müsabakaları, 9-13 Haziran tarihleri arasında Yalova 90. Yıl Spor Salonu ve Bursa Orhangazi Spor Salonu'nda yapıldı. 3.Lig C Grubu son maçında Şanlıurfa BESK takımını mağlup eden Erzurum temsilcisi grubunu 2 galibiyetle 2.sırada bitirdi. Mavi-beyazlılar Mardin'in ardından ikinci sırada Play-Off'a yükselme başarısı gösterdi. Antrenör Ali Ekber Erol ile talebeleri emin adımlarla 2. Lige koşuyor. Tekerlekli Kartallar, Play-off'a yükselme sevinci yaşadı.

Erzurum Gençlik Spor kulübünün de yer aldığı Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Ligi'nde C Grubu'nda Siverek Engelliler, Şanlıurfa Bedensel Engellileri yenerek Play-Off'a yükselmeye hak kazandıklarını belirten Antrenör Ali Ekber Erol, “Şükürler olsun Rabbim bizlere Play-Off fırsatını nasip etti. Oyuncularımı kutluyorum. İnşallah takımımız 2. Lige de yükselecek. Kendimize güvenimiz tam. Yalova'da Play-Off biletini aldığımız için mutluyum” diye konuştu.

Play-Off müsabakalarının 15-19 Haziran tarihlerinde oynanacağının altını çizen Antrenör Ali Ekber Erol, “Rabbim bizlere 2 lig nasip etsin inşallah. Yine Yalova'da yapılacak olan müsabakalarda ilk üçte yer alan takımlar 2. Lige yükselecekler. O takımlardan biri olmak istiyoruz” dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Gençlik Spor Kulübü Başkanı Murat Tanas da, Yalova'da emin adımlarla 2. Lige koşan ve Play-Off grubuna kalan Tekerlekli Sandalye takımını kutladı.