Erzurum polisinden uyuşturucu tacirlerine gece baskını: 7 gözaltı

Operasyonda 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheli şahıslara gece baskını düzenlendi. Operasyon da 7 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların üzerinde yapılan aramada bir kuru sıkı silah, mermi, bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere Polis Merkezine götürüldü.