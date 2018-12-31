Erzurum POMEM'de mezuniyet sevinci

Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim gören 248 polis, yemin törenin ardından keplerini atarak mezun oldu.

Erzurum POMEM 22. Döneminde 248 öğrenci, polis olarak mezun oldu. Öğrenciler için Erzurum POMEM Spor Salonu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.

Mezuniyet törenine Vali Okay Memiş, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Galatasaray Eski Başkanı Adnan Polat, kamu kurum müdürleri, polisler, aileleri ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından POMEM ile ilgili sinevizyon gösterimi yapıldı. Daha sonra kürsüye çıkan Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin 22. mezuniyet töreninde olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek “ Değerli mezun arkadaşlarım sizler maalesef bu toplumun en zor kesimi ile muhatap olacaksınız. Gerçekten bu anlamda hepinizin öncelikle işinizi çok iyi öğrenmeniz işinizi çok iyi bilmeniz lazım. Karakollar bizim yaklaşık 200 yıllık emniyet geleneğimizde vatandaşımızın ilk uğrak kapısı oldu. Onun için çok önemli. Orada olaya müdahaleniz ne şekilde müdahale edeceğiniz bunlar sizler için oldukça önemli. Ben bu yılki mezunlarımızın vatana millete hayır olmasını temenni ediyorum” dedi.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ise,“ Burada bulunan 248 aslan parçası arkadaşlarımızla birlikte Türkiye'de 6 bin 505 polis adayının da emniyet teşkilatının saflarına katmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığımızı da bu vesile ile belirtmek istiyorum. 173 yıllık tarihi şan ve şeref bulundurup ve milletine aşk ve sadakat ile hizmet eden feragat ve fedakarlık örneği konusu olan Türk Polis Teşkilatımız gücünü milletten almakta ve her zaman seçilmiş meşru otoriterin elinde insanı yaşat ki, devlet yaşasın ilkesi ile temel hak e özgürlüklere saygılı hukukun üstünlüğünü ilke edinmiş yeniliklere ve teknolojik gelişmelere açık şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı içerisinde görevini yerine getirmektedir” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından dereceye giren polislere protokol üyeleri tarafından sertifikaları verildi. Daha sonra yapılan yemin töreninden sonra 248 öğrenci kep attı.