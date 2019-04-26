Erzurum, potada 1. Lig yolunda

K. ile oynadığı Play-Off 2. Turu son maçını 72-69 kazanarak seride durumu 3-2 yaptı ve yarı finale yükseldi.

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi Play-Off 2. Turu son maçında Erzurumspor BŞB Gençlik, Samsun BŞB Anakent S.K.'yı 72-69 yenerek seride durumu 3-2 yaptı ve yarı finale yükseldi. Erzurumspor'u desteklemeye gelen minikler de tezahüratlarıyla takımlarına destek verdi. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Erzurum Valisi Okay Memiş, “Basketbol takımımız yine bir galibiyetle maçı bitirdi. Kendilerini tebrik ediyoruz. İkinci ligde mücadele ediyor. Öğrendiğim kadarıyla bugünkü maçtan sonra 1. Lig'e çıkmayı neredeyse garantiledik. Yarı finale çıktık ama işler kötü bile gitse bir üst lige çıktığımızı değerlendiriyoruz. Ben emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'i, Spor A.Ş Genel Müdürü Ahmet Top'u, hocamızı, teknik heyetimizi ve bütün sporcularımızı kutluyorum. Basketbolun ayrı bir heyecanı var, Erzurum'da basketbolun ayrı bir heyecanı var. Basketbol yeteri kadar tanınmıyordu, şimdi inşallah 1. Lig'e çıktığımızda çok daha ayrı bir heyecanı olacak. Basketbol da hem üniversitemizde hem de okullarımızdan sporcularımızın yetiştiğini de biliyoruz. İnşallah A Takım'da kendi çocuklarımızın, dadaşlarımızın da oynamasını diliyoruz. Valiliğimiz, Başsavcımız, bütün yargı camiası, şehrin bütün ileri gelenleri, protokolü, her anlamda hem futbol kulübümüzün hem basketbol ve kayağın bütün dallarında takımlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu başarıdan dolayı emeği geçen herkesi yeniden kutluyorum. Erzurum'a bu tür başarılar yakışıyor. İnşallah bu başarıların devamı gelecek” diye konuştu.