Erzurum protokolü, Rektör Çomaklı'nın iftar davetinde bir araya geldi

Atatürk Üniversitesi Konukevi 1'de, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğine, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Adalet Komisyonu Başkanı Ö. Özgür Ercan, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Mülkiye ile Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Baş Müfettişleri, şehrin mülki, idari, askerî ve yargı erkânı iştirak etti.

İftar yemeği öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti verildi. Ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı ve iftar yemeğinin ardından Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı bir konuşma gerçekleştirdi.

“Peygamber Efendimiz (SAV)in ifadesi ile “evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş” olan; kalplerin dirildiği, gönüllerin aydınlanıp coştuğu, nefislerin kırıldığı, Ramazan ayının bu anlamlı iftar sofrasında sizleri tüm yönetici arkadaşlarım adına en kalbi duygularımla selamlıyorum” sözleriyle konuşmasına başlayan Rektör Çomaklı, içinden geçtiğimiz nazik dönem itibariyle birlik ve beraberlik duyguları ile kenetlenmeye olan ihtiyacımızın her zamankinden daha fazla olduğuna vurgu yaptı.

“Müslüman Coğrafyalarında Zulüm Gören Kardeşlerimiz İçin Dua Ediyoruz”

Eğitimde, teknolojide, sağlıkta, ekonomide ve daha pek çok alanda başarılı olmanın en etkili yollarından birinin paylaşma, dayanışma ve birlik beraberlik ruhu olduğunu hatırlatan Çomaklı, şöyle devam etti: “Bu ruhu tesis etme ve güçlendirme yolunda tüm varlığımızla Devletimiz ve devletimizi yönetenlerin yanında olduğumuzu bu mübarek vesile ile belirtmek isterim. Şükürler olsun ki, muazzam bir ruh ve gönül zenginliğine sahip olan bir milletin mensuplarıyız. Bu bereketli iftar vesilesi ile dünyanın birçok yerinde, tüm coğrafyalarda Müslümanlara yapılan haksızlıkların son bulmasını Yüce Mevlâ'dan niyaz ediyorum. Rabbim, birlik beraberliğimizi daim kılsın, bizleri Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduğu gibi aynı şekilde Ramazan Bayramı'na da kavuştursun inşallah.”