Erzurum Refah'tan Erzurumspor çağrısı

B. Erzurumspor'un Süper Lig'den düşürülmesinin büyük bir haksızlık olacağını söyledi. Türk futbolunda son 3 sezondur mağduriyet üstüne mağduriyet yaşayan Anadolu kulüplerinin başında Erzurumspor'un geldiğini kaydeden Fatih Kaylı, “Mağduriyet var, mağduriyet var. Ama Erzurumspor'un karşı karşıya kaldığı tutumun adı kesinlikle mağduriyetten de ötedir. Erzurumspor düpedüz kıyıma uğramış, adeta liglerden silinmek istenmiştir” dedi.

Futbolla ilgili-ilgisiz herkesin bu duruma kayıtsız kalmaması gerektiğini vurgulayan Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, “Biz bu durumu futbol eksenli olarak değil; Erzurum'a karşı alınmış bir tavır olarak görüyoruz. Dolayısıyla Erzurum'u temsil ediyor olması nedeniyle Erzurumspor'a karşı sergilenen bu taraflı tutuma itiraz ediyoruz” diye konuştu.

B.B. Erzurumspor'un Süper Lig'den düşmüş olmasının üzüntü verici ve ama bir o kadar da düşündürücü olduğunu söyleyen İl Başkanı Fatih Kaylı, “Türk futbolunu yönetenler, geçtiğimiz yıl 6-7 haftalık pandemi dönemini gerekçe göstererek küme düşmeyi kaldırmıştı. Bu yıl pandemi sezonun tamamı için geçerlidir ve dolayısıyla federasyon bu duruma kesinlikle seyirci kalmamalıdır. Bu durum Erzurumspor gibi küme düşen diğer takımlar için de geçerlidir. Federasyon söz konusu takımların pandemi mağduriyetini göz önünde tutmalı ve küme düşmeyi bu sezonda da kaldırmalıdır. Çünkü geçtiğimiz yıl vaka sayısı sadece 1 iken futbol karşılaşmalarını tatil eden federasyonun, bu yıl on binlerce vakanın olduğu bir ortamda futbol kulüplerini bir alt lige düşürmesi hakkaniyete sığmayacağı gibi, Anadolu insanına da haksızlık olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” şeklinde konuştu.