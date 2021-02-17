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Erzurum sabaha beyaz örtüyle uyandı

Erzurum’da etkisini gösteren fırtınalı kar yağışı tüm şehri beyaza bürüdü.

Erzurum'da etkisini gösteren fırtınalı kar yağışı tüm şehri beyaza bürüdü. Hayatı olumsuz etkileyen kar diğer taraftan da güzel görüntüler oluşturdu.


Erzurum'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye devam eden kar yağışı İl genelini beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek için araçlarını kullanan vatandaşlar ise olumsuz etkilendi. Öte yandan hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı güzel görüntülerin oluşmasına da neden oldu.

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