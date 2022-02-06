Erzurum sağlık harcamalarında 20'inci sırada

Erzurum 2021 yılı kamu sağlık hizmetleri harcaması tutarı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde 2'inci, Türkiye sıralamasında ise 20'inci oldu. İlde 2021 yılı düzeyinde 974 milyon 219 bin TL tutarında sağlık hizmeti harcaması gerçekleştirildi. İlde kişi başına düşen sağlık harcaması tutarı bin 284 TL oldu.

Bölgesel sağlık giderleri ve Erzurum

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2021 döneminde Erzurum'da 974 milyon 219 bin, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 1 milyar 374 milyon, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 2,2 milyar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde de 6 milyar 411 milyon, Türkiye toplamında 107,8 milyar TL tutarında sağlık hizmet harcaması kaydedildi.

Erzurum'un bölge ve ülke payı

DOSİAD tarafından bakanlık verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre 2021 döneminde Erzurum'da kaydedilen sağlık harcaması toplamı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 70,9, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 42,5, Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 15,19, ülke toplamında da yüzde 0,90'lık pay edindi.

Erzurum sağlıkta 20'inci sırada

Erzurum kamu sağlık hizmet giderleri kaydında ülke sıralamasında 20'inci sırayı aldı. Ülkede sağlık hizmet harcamalarının en yüksek olduğu 20 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Mersin, Kayseri, Antalya, Manisa, Eskişehir, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep, Samsun, Kocaeli, Hatay, Isparta ve Erzurum olarak kaydedildi.

Erzurum sağlıkta bölge 2'incisi

Erzurum sağlık harcamaları düzeyinde Bölgede Elazığ'ın ardından 2'inci sırayı aldı. Dönemde Elazığ 1.2 milyar, milyon TL kaydında Erzurum'da 974,2, Malatya'da 823,1, Van'da 836,7, Ağrı'da 353,9, Bitlis'te 330,4, Bingöl'de 324,3, Muş'ta 298,0, Erzincan'da 265,7, Kars'ta 284,0, Hakkari'de 233,7, Iğdır'da 158,5, Tunceli'de 129,6, Ardahan'da 121,3 milyon TL tutarında sağlık harcaması kaydedildi.