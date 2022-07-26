Erzurum Sakalıkesik Ovası sulamasında çalışmalar devam ediyor

Erzurum ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Erzurum'da 114 bin 80 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan, 'Erzurum Sakalıkesik Ovası Sulaması' inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini açıklayan DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürlüğü yöneticileri, “Projenin tamamlanmasıyla birlikte Erzurum ilinde bulunan 114 bin 80 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacak olup, iş kapsamında 2021 yılında 21 bin 310 dekarlık alan sulamaya açılmıştır. Bölgede yapılacak sulu tarım sayesinde 2022 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 256.680.000,00 TL net gelir artışı katkı sağlanması hedeflenmektedir. Projenin tamamlanması ile birlikte bölgede ürün çeşitliliği artacak ve tarıma dayalı sanayi gelişerek bölge halkının sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine katkı sağlanacaktır” dedi.

Erzurum Sakalıkesik Ovası Sulaması işi kapsamında yoplam 29057.63 metre ana boru hattı ve toplam 320862.37 metre yedek boru hattı yapılacak. Ana boru hattında 25743.40 metre CTP ve 3230.06 metre HDPE olmak üzere toplam 28793.46 metre boru imalatı tamamlandı. Yedek boru hatlarında ise 36957.84 metre CTP ve 233431.53 metre HDPE olmak üzere toplam 270389.37 metre boru imalatı tamamlandı. Kalan boruların döşenip sanat yapılarının tamamlanması ile birlikte işin 2023 yılı içerisinde bitirilmesi planlanıyor.