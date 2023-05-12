Erzurum Şehir Hastahanesi'nde sünnet polikliniği hazır

15 Mayıs itibariyle sünnet başvuru taleplerini kabul edecek olan hastahane, bu amaçla Erzurum Şehir Hastahanesi'nin D Bloğunda “Sünnet Polikliniği” oluşturdu. Hastahane yetkileri; 6 yaş ve üzeri çocukların her pazartesi ve perşembe günleri muayene edildikten ve anestezi polikliniğinde muayene olduktan sonra randevu verileceğini belirtiler.

Bu arada Erzurum Şehir Hastahanesi'nin D Bloğunda sünnet olacak çocuklar için hazırlanan “Sünnet Polikliniği” adeta düğün salonu gibi süslendi.