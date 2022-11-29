Erzurum Şehir Hastanesi anne ve bebek dostu ünvanı aldı

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Hakkı Tör, “Sağlık Bakanlığımız tarafından görevlendirilen hastane değerlendirme ekibi tarafından yapılan izlenim ve çalışmalar sonuncunda; Anne adaylarının gebelik döneminde takibi, eğitimleri, doğuma hazırlanmaları, normal doğumun özendirilmesi, doğumun tek kişilik odalarda mahremiyet, hijyen ve konfor standartları yüksek odalarda gerçekleştirilmesi; doğum sonu takip ve anne sütünün devamını hedefleyen standartlara göre Sağlık Bakanlığı değerlendiricileri tarafından yapılan değerlendirme neticesinde geçtiğimiz günlerde “bebek dostu” ünvanı ardından 22-24 Kasım tarihleri arasında yapılan denetimlerde de “anne dostu” hastane” ünvanı belgesi verildi” dedi.

Hastane çalışmalarının kalitesi açısından önemli olan bu belgelerin alınabilmesi için çok büyük emeklerin sarf edilmesi gerektiğini belirten Başhekim Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Hakkı Tör, “Belgelerin hak edilişinde çalışmalarımıza katkı sağlayan Kadın Doğum Uzmanlarımıza, Ebelerimize, emzirme danışmanlarımıza, gebe okulu eğitimcilerimize ve diğer personellerimize teşekkür ediyorum diyerek halkımıza kaliteli sağlık sunumlarımız artarak devam edecek” diye konuştu.