Erzurum Şehir Hastanesi Nene Hatun Kadın Doğum ünitesinde gebe okulu açıldı

Sağlıkta Türkiye'nin önemli hastanelerinden biri olan Erzurum Şehir hastanesinde doğuma hazırlanan anne adaylarını eğitmek ve bilinçlendirmek amacıyla hastane doğum ünitesi kapsamında gebe okulu açıldı.

Hastanede açılan birimle ilgili konuşan Başhekim Dr.Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör; “Gebelere verilecek eğitimlerin çok önemli olduğunu düşünüyor ve bu anlamda var gücümüzle çalışıyoruz. Gebelere ulaşmak ve eğitim almalarını sağlamak çok kolay olmuyor. Bu nedenle eğitim alanımızdaki anne adaylarının fazlalaşmasına çok önem veriyoruz. Gebe Okulumuzun açılışında emeği geçen başta klinik sorumlumuz Doç.Dr.Berin Kadıoğluna ve birimde görev alan klinik çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Kadın doğum klinik sorumlusu Doç. Dr. Berin Kadıoğlu ise açılan gebe okulu ile ilgili yaptığı açıklamada; 2015 yılında Nene hatun kadın doğum hastanesinde bir proje olarak Bakanlığımız talimatı ile Türkiye de ilk olarak bu faaliyeti başlattıklarını sürecin çok faydalı geçtiğini belirterek pandemi yüzünden bu eğitim çalışmasına ara vermek zorunda kalındığını bugün itibarı ile normalleşme süreci içerisinde bu faaliyete yeniden Erzurum şehir hastanesinde başlanıldığını söyledi.

Doç. Dr. Kadıoğlu; “Bu çalışmada amaç anne adaylarımızı en güzel ve mutlu bir şekilde doğuma hazırlamak, anne adaylarına hamilelik ve doğum sürecinde yardımcı olmak ve bilmedikleri konularda kafalarına takılan sorulara cevap bulabilecekleri eğitim ortamını oluşturmaktır. Gebeliğin oluşumu gebelikte oluşabilecek sorunlar, doğum yöntemleri ve normal doğumun önemi hakkında anne adaylarımızı bilinçlendireceğiz. Ayrıca doğum öncesi ve doğum sonrası beslenme bebek bakımı ve beslenmesi, anne sütünün önemi, lohusalık süreci vb. konuların da yine eğitim süresince üzerinde duracağız. Gebe okulunun amacı hamilelik ve doğum sürecinde annenin; doğum sonrasında ise bebeğin ve yine annenin huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir dönem geçirmelerini sağlamaktır. Bu okulunun açılmasında emeği geçen Başta Başhekimimiz Doktor İbrahim Hakkı bey olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gebelik Bölümü öğrencilerinin de faaliyet göstereceği ve üç hafta sürecek “gebelik okulu” projesinde; haftada iki gün(Salı-Çarşamba 13:00-15:00) arası ikişer saat olmak üzere teorik bilgilerle beraber uygulamalı dersler de verilecek. Anne adaylarına uygulamalı olarak nefes çalışmaları ve egzersizler yaptırılacak. Aynı zamanda katılımcılara egzersiz için gerekli koşulların sağlanması, dikkat edilmesi gereken kurallar ve egzersizin sonlandırılması gereken acil durumlar hakkında bilgiler aktarılacak.

Uygulanacak kurs sonrası anne adaylarına sertifika verilecek.