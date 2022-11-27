Erzurum Şehir Tiyatrosu “edep yahu” adlı oyunla seyircisiyle buluşuyor

00'da İbrahim Erkal Dadaş kültür merkezi, 27-28 Kasım,01-02 Aralık tarihlerinde ise İsmail Saib Sencer İl Halk kütüphanesi konferans salonunda ücretsiz sahneleyecek.

Yönetmenliğini Semih Yetimoğlu, Sanat yönetmenliğini Ercan Seval, Sahne amirliğini ise Ahmet Ayık'ın yaptığı oyun; Aile içinde kuşak çatışması, Batıya özenti, evlilik programlarının tahribatı, ailenin önemi ve öze dönüş. Günümüzde yaşanan rezillikler, edepsizliklere “edep yahu” diyor.

Oyunun yönetmeni Semih Yetimoğlu, ‘Oyunumuzun sahnelenmesinde katkı sunan Erzurum Büyükşehir Belediye başkanımız Mehmet Sekmen'e, İl Kültür ve Turizm müdürümüz Cemal Almaz'a, İstanbul Medikal Termal tesisleri sahibi Köksal Köse'ye sanata ve sanatçıya katkılarından dolayı şükranlarımızı sunarız' dedi.

Erzurum Şehir Tiyatrosu Kültür ve Turizm Bakanlığı, Erzurum Büyükşehir belediyesi, İstanbul Medikal Termal katkılarıyla hazırlanan “ Edep yahu “ adlı tek perdelik, komedi oyunu 30 Kasım 19.00'da İbrahim Erkal Dadaş kültür merkezi, 27-28 Kasım,01-02 Aralık tarihlerinde ise İsmail Saib Sencer İl Halk kütüphanesi konferans salonunda ücretsiz sahneleyecek.

Oyunun yönetmeni Semih Yetimoğlu; ‘Aile içinde kuşak çatışması, Batıya özenti, evlilik programlarının tahribatı, ailenin önemi ve öze dönüş. Günümüzde yaşanan rezillikler, edepsizlikler edep yahu diyoruz.

Aile yapısı güçlü olan milletin devlet yapısı da çok güçlü olacaktır; çünkü aile toplumun özüdür. Manevi değerlerini kaybeden aile yapısı çöken ülkenin manevi çöküşü de hızlı olmuştur. Başlarda yalnızca aile ortamlarında yaşanan dejenerasyon zamanla toplumun tüm kesimlerine yayılır. Sevgi, saygı ve sadakat yerine kıskançlık, ikiyüzlülük, edepsizlikler, Çıkar ilişkileri, ahlaki sömürü ile anlaşılmaz bir dünyada yaşıyoruz. Güven adalet şefkat ve merhamet körelince bireylerin bir arada huzur ve barış içinde yaşamaları da imkansızlaşıyor.

Reyting uğruna ziyan edilen gençlik, evlilik programları ile insanlığımıza sunulan istikbal kapısının acı gerçeklerini göstermek.

Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Sevgiyi, saygıyı, Vatan duygusunun önemi, hayatın tüm renklerini ve kendi değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak. Toplum olarak bizi biz eden değerlerimizin farkındalığını sağlamaktır amacımız' diye konuştu.