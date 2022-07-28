Erzurum şirketleşmede 3'üncü sırada

Erzurum'da Haziran ayında 34 yeni şirket kurulurken, 5 şirket kapandı. Kurulan şirket sayısı 2021 yılı Haziran ayına göre yüzde 41,66 oranında artış gösterdi. İl kurulan şirket sayısı bazında bölgede 3, ülkede 41'inci sırayı aldı.

Erzurum Haziran 2022 Verileri

Erzurum'da Haziran 2022 döneminde 34 şirket, 4 kooperatif ve 4 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleşti. Dönem içinde 3 şirket tasfiye işlemi gördü. Verilere göre ilde 5 şirket, 3 küçük işletme faaliyetini sonlandırdı. 2021 yılı Haziran ayında ilde 24 şirket, 3 kooperatif ve 10 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

Erzurum'un Bölge Payı

TOBB verileri üzerinden DOSİAD tarafından kaydedilen analizlere göre, Haziran 2022 dönemi içinde Erzurum'da 34, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 44, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 78, Doğu Anadolu Bölgesinde 264 şirket kuruldu. Erzurum'un kurulan şirket sayısı KUDAKA bölgesinde yüzde 77.2, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 43.6, Doğu Anadolu bölgesi toplamında yüzde 12,87'lik pay gösterdi.

Artış Oranları ve Erzurum

Erzurum kurulan şirket sayısı yıllık artış oranı kaydında Doğu Anadolu Bölgesi, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi artış oranlarını geride bıraktı. Artış oranı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 2,32, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 14,70, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 20 olurken, Erzurum'da yüzde 41,66 olarak gerçekleşti.

Bölge İlleri Dağılımı

Erzurum Doğu Anadolu Bölgesi illeri kaydında, kurulan şirket sayısı düzeyinde 4'üncü sırayı aldı. Haziran ayında Malatya'da 56, Van'da 48, Erzurum'da 34, Elazığ'da 34, Muş'ta 10, Ağrı'da 15, Erzincan'da 9, Bitlis'te 17, Hakkari'de 8, Kars'ta 7, Bingöl'de 9, Iğdır'da 10 Tunceli'de 5 ve Ardahan'da 2 şirket kuruldu.

Erzurum 41. Sırada

Erzurum Haziran ayı kurulan şirket sayısı düzeyinde 41'inci sırada yer aldı. Ülkede şirket kurulum sayısının en yüksek olduğu iller, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Mersin, Gaziantep, Konya, Kocaeli, Adana, Kayseri, Ş.Urfa, Diyarbakır, Muğla, Hatay, Sakarya, Denizli, Aydın, Tekirdağ, Samsun, Manisa, Balıkesir, K.Maraş, Mardin, Eskişehir, Malatya, Trabzon, Afyonkarahisar, Van, Yalova, Adıyaman, Düzce, Sivas, Isparta, Batman, Nevşehir, Çorum, Aksaray, Çanakkale, Elazığ, Erzurum olarak sıralandı.