Erzurum standı TOBB Genel Kurulu'na renk kattı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 75. Genel Kurulu'na katılan Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Meclis Başkanı Saim Özakalın, Genel Kurul Delegeleri ile Genç ve Kadın Girişimci Kurullarının başkan ve başkan yardımcıları, genel kurulun ilk gününde, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve toplantıya katılan diğer illerin oda ve borsa başkanlarını Erzurum standında ağırladı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Erzurum Ticaret Borsası, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası ile Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, “Biz Birlikte Erzurumuz” sloganıyla hazırlanan stantta misafirlere, Erzurum'un coğrafi tescilli ürünleri cağ kebabı, kadayıf dolması, civil peynir ve göğermiş peynir ikram edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzurum standını gezerek coğrafi tescilli ürünler hakkında bilgi aldı. Hisarcıklıoğlu, Anadolu'nun kadim şehri Erzurum'daki Odaların ve ticaret borsasının TOBB Genel Kurulu'nda açtığı stantla renk kattığını belirterek, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Meclis Başkanı Saim Özakalın, ETB Başkanı Hakan Oral, Meclis Başkanı Yavuz Güney, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşpınar, Meclis Başkanı Mustafa Yılmaz, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Karaca ile Meclis Başkanı Baki Parlak ve genel kurul delegelerine katılımlarından dolay teşekkür etti.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, iş dünyasını bir araya getiren TOBB Genel Kurulunda Erzurum'un lezzetlerini diğer illerden gelen katılımcıların beğenisine sunduklarının ifade ederek, genel kurulun ülkeye ve iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulundu.