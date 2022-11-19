Erzurum tekstil sektörünün merkezi oluyor

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın “2022 Yılı Sektörel Yenilikçilik ve İstihdam Finansman Desteği Programı” çerçevesinde onaylanan “Çat Tekstil Fabrikası” projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

Proje bağlamında Çat ilçesinde kurulacak olan ve hazır giyim imlatında ilk etapta 100 kişilik istihdam hedefi olan fabrikanın makine ve ekipman ihtiyacı karşılanacak.

Alınacak makineler ile fabrika kurulum aşamasında işbaşı eğitimlerine başlayacak. Böylelikle tam kapasite üretime geçildiğinde işletme mesleki eğitimini tamamlamış personeli sektöre kazandırmış olacak. Emek yoğun bir sektör olan tekstil imalatında kısa sürede 100 kişilik istihdama ulaşarak hem genç istihdamına hem de bölge ekonomisine katkıda bulunulacak.