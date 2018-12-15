Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı'ndan üyelerine indirim jesti

Ekonomide dengelenme sürecinin önemli bir ayağı olan enflasyonla mücadele seferberliğinin kamu ve özel sektörün dayanışma içerisinde kısa sürede başarı getirmesi adına Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu'nun aldığı karar, üyelerine yönelik hizmetler kalemi ile kantar ve laboratuvar ücretlerinde herhangi bir artış gerçekleştirmezken, kantar hizmetlerinde ise ortalama yüzde 50 indirime gitti. Ayrıca Borsa Yönetim Kurulu üye aidatlarında da herhangi bir artışa gidilmediğini açıkladı.

Ekonomide dengelenme sürecinde kayda değer iyileşme elde etmek amacıyla toplantıda görüşülen ve borsa meclisinin gündeminde de ele alınan karar hem üyelerin hem de Erzurum esnafının içinde bulunduğu bu zorlu süreci bir nebze de olsa rahatlatmak adına borsa hizmet kalemlerinde hiçbir artışa gitmezken aksine kantar hizmetlerinde yaklaşık yüzde 50 indirime gidildi.

Enflasyonla mücadeleyi topyekûn el birliği ile hep birlikte yapılması gerektiğini vurgulayan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, hükümet tarafından enflasyonla mücadele programı çerçevesinde, “ülke genelinde indirim kampanyası” ile enflasyon ile mücadele kapsamında borsa olarak bir adımda biz atmak istedik. Bu anlamda Borsa Yönetim Kurulu olarak gerçekleştirdiğimiz toplantıda ele aldığımız ve borsa meclisi tarafından da onaylanan karar çerçevesinde, Erzurum'da bulunan tüm esnafımız ve borsa üyelerimizin faydalanacağını düşündüğümüz tüm hizmet kalemleri başta olmak üzere, laboratuvar ve kantar hizmetlerinde yeni yıl için hiçbir artışa gitmeme kararı alarak, kantar hizmetlerinde ise yaklaşık yüzde 50 oranında indirim sağladık” dedi.

BAŞKAN ORAL: ÜYE AİDATLARINA 2019 YILI İÇİN ARTIŞ YAPMADIK

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, her yıl aralık ayında borsa meclisi ile görüşerek sonraki yılı kapsayan çalışmalar çerçevesinde ele aldığını ifade etti. Borsa üyeleri yıllık aidat bedellerinde Yönetim Kurulunun kararı ve meclis üyelerinin de onayı ile artış yapılmaması yönünde karar aldığını da belirtti. Yasa gereği, hükümetin Asgari Ücret Komisyonunda alacağı karara bağlı olarak artış gösteren ve bu çerçevede belirlenen üye aidatlarından sadece 5. derece grubundaki üyeler hariç herhangi bir artış yapmadıklarını ifade eden Başkan Oral, 5. derece grubu üyelerinin üyelik aidat bedellerinin ise Asgari Ücret Komisyonu kararı sonrasın da yeniden ele alınacağını vurguladı.