Erzurum Ticaret Borsası tarafından yürütülen “Soğuk Zincir Süt Kurulumu “ Projesi start aldı

Erzurum Valisi Okay Memiş, beraberinde İspir Kaymakamı Faruk Erdem, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, DAP Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç ile birlikte Yakutiye İlçesine bağlı Kırmızı taş ve Gülpınar Mahallesi'nde süt toplama çalışmalarını yerinde inceledi.

Doğu Anadolu Bölgesinin en prestijli projesi olarak gösterilen ve bu anlamda da bölgedeki tek proje olan “Erzurum ili Süt Sektörü Soğuk Zincir Süt Kurulumu Projesi” saha çalışmaları Erzurum Valisi Okay Memiş tarafından yerinde incelendi. İlk olarak Kırmızı taş ve daha sonra Gülpınar Mahallesine giden Vali Memiş ve beraberindekiler burada montajı ve kurulumu yapılan süt tanklarını yerinde inceleyerek, soğuk süt tankında toplanan sütlerin, süt toplama aracına aktarılması ve süt toplamaya ilişkin yapılan diğer çalışmaları muhatapları ile görüşerek detaylı bilgiler aldılar.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Kırmızıtaş mahallesinde yaptığı açıklamada, Soğuk Zincir Süt Projesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, “Bu bizim rüya projemiz, uçsuz bucaksız meralarımızda bu kadar hayvan varlığı var iken bunu başarıya ulaştırmamız gerekmektedir. İlçe ilçe hayvan varlığını yakından takip ediyorum. 2019-2020 yıllarında inşallah Erzurum'daki büyükbaş hayvan varlığını 1 milyona ulaştıracağız. Bugün burada Ticaret Borsamız marifetiyle yürütücülüğü yapılan projede ileri bir seviyeye geldik, yani teker dönmeye başladı. İlk Etap'da Merkez ilçelerimiz ve daha sonra tüm ilçelerimizde bu hizmeti köylümüze sunacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Amacımız, Köylümüzün ürettiği sütün daha sağlıklı, kaliteli ve (PH) değerinin yüksek olması. Üreticimiz ise bu sütlerin ayağına kadar gelerek alıp işlemesidir. Bu anlamda iki taraf da kazançlı çıkacaktır. Şu ana kadar 100 adet süt tankımızın dağıtımı ve montajı tamamlandı. Hizmet almaya başladık. Hem üreticimiz hem de tüketicimiz mağdur olmayacak. Bu anlamda üretici tarafından satılan sütün fiyatını da 1.70 kuruş artı 25 kuruş da soğuk süt desteği olmak üzere 1.95 Kuruş olarak belirledik.” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz ay tanıtım lansmanı yapılan ve kısa bir süre içerisinde yayılarak hizmet verme seviyesine ulaşan “Erzurum ili Süt Sektörü Soğuk Zincir Süt Kurulumu Projesi” ilk etap Yakutiye, Palandöken ve Aziziye İlçelerine bağlı köy ve mahallelerde hizmet verecek.

Şimdiye kadar yaklaşık 100 adet süt toplama tankının dağıtım ve montaj işlemlerinin tamamlandığı ve bu sayının her geçen gün artacağı ifade eden Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, “Bugün sayın valimiz ile birlikte saha çalışmalarına katıldık. Süt projemize ilişkin çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulduk. Erzurum'a hizmet anlamında yaptığımız bu çalışmalar ile süt sanayicisi ve süt üreticisi daha sağlıklı ve hijyenik sütü alıp satacak.” şeklinde konuştu.

Öte Yandan Vali Okay Memiş Kırmızıtaş mahalesindeki incelemelerinin ardından, Saffet Erkaya isimli köylü vatandaşa Süt sağım makinası hediye etti.