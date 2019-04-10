Erzurum Ticaret Borsası'ndan Kan Bağışı kampanyası

Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı ve Erzurum Kızılay Şube Başkanlığı'nın işbirliği ile organize edilen kan bağışı programı gerçekleştirildi.

Erzurum Ticaret Borsası hizmet binasında kurulan alanda bugün saat 08:00 ile 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Meclis Başkanı Yavuz Güney, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muammer Aydın, Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri ile borsa personelleri katıldılar.

Kan bağışı programına ilişkin açıklamalarda bulunan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, kan bağışının bir vatandaşlık görevi olduğunu ve herkesin kan bağışı konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Oral, kampanya kapsamında kan bağışında bulunanlara teşekkür ederek, “İnsan vücudu için en önemli unsur kandır ve bunun tek kaynağı da insandır. Unutmayalım ki kan bağışı hem vücudumuz açısından hem de toplum açısından çok önemlidir. Çünkü kan bağışı sadece bir kampanya faaliyeti değil, aynı zamanda bilinçlendirme faaliyetidir. Toplum olarak kan bağışı konusunda duyarlı olmak zorundayız. Kan bağışında bulunarak, insanların hayatını kurtarabiliriz. Kan verip bir hayat kurtarmanın manevi değeri hiçbir şeyle ölçülemez. Bu konuda farkındalık oluşturmak için Kızılay ile güzel bir işbirliği yaparak, kan bağışı kampanyamızı gerçekleştirdik." diye konuştu.