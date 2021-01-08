Erzurum Ticaret Borsası'ndan üreticiye 2021 yılı müjdesi

Ş. yürütücülüğünde, Erzurum Valiliği, DAP, KUDAKA ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteklediği, 1. Etap Soğuk Zincir Süt Kurulum Projesinde 2021 yılı süt alım ihalesi yapılarak, üretici süt fiyatları belirlendi.

Erzurum Ticaret Borsasında yapılan açık ihaleye 5 firma katılarak, şehrimizin yerel üreticilerinden Alkazan Süt A.Ş. en yüksek fiyatı vererek ihaleyi kazandı.

2019 yılı Mayıs ayında Erzurum, Merkez 3 ilçe ve 34 mahallede başlatılan Soğuk Zincir Süt Kurulum Projesinde Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral gelinen noktayı anlattı.

Başkan Oral, “2019 yılında üretici 1 TL ye süt satarken, projemiz başladığında 1,70 TL fiyat açıklayarak çiftçimize o yıl için can suyu olduk. Çiftçimiz bu durumdan oldukça memnun oldu. Ama bizim hedefimiz üreticimizin ürettiği sütü daha iyi fiyatlara satmasını sağlamak ve ekonomik bir değer zinciri oluşturmaktı. Çok şükür ilk yıl açıkladığımız 1,70 TL fiyatın üzerine, 2020 yılında 30 Kr daha ilave ederek 2,00 TL süt fiyatı açıkladık. Bununla birlikte Soğuk Zincir Projemiz içerisindeki üreticimize 40 Kr da Devlet desteği verildi. Üreticimizin 18 ay gibi kısa bir sürede 1 TL ye sattığı sütü desteklerle 2.00 TL'nin üzerine çıkardık.

Başkan Oral, bu kapsamda süt fiyatını 12 ay boyunca sabitlenerek sütün çok olduğu dönemlerde süt fiyatının düşmesinin de önüne geçtiklerini ifade etti. Proje de gördük ki; üretici önceden hayvancılığı bırakmayı düşünürken, şimdi, altını sattı, dövizini bozdurdu, ilave yatırımlarla hayvan sayılarını artırarak şehir ekonomisinde ciddi bir katma değer oluşturdu. Biz üreticimize destek oldukça onlarda bunun karşılığını veriyor, üretiyor, gelişiyor ve büyüyor” dedi.

Üreticimize hayırlı olsun

Başkan Oral; “2021 yılına geldiğimizde hedefimize yaklaşmanın da mutluluğu ile ihalemizi gerçekleştirdik ve süt fiyatını bu yıl için 2,70 TL olarak açıkladık. Hayırlı olsun. Nisan sonuna kadar da 30 Kr Devlet desteği ilavesiyle toplamda üreticimizin 3,00 TL'lik bir gelir elde etmesini bekliyoruz. Bu bizim çiftçimize üreticimize borcumuzdur. Bunu ödemenin desteklemenin ve onların yanın da olmanın gururunu yaşıyoruz. 30 Kr devlet desteğimiz için Cumhurbaşkanımız ve onun nezdinde Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye teşekkürü borç biliyorum” dedi.

Hakan Oral açıklamasında, Devlet teşviki ve desteklerinden daha fazla yararlana bilinmesi için tüm üreticilerimize kooperatifleşme ve kümelenme çağrısında bulundu. Öte yandan Borsanın hedeflerinden birinin de mevcut kooperatiflerle partnerlikler oluşturularak daha fazla üreticiye ulaşmak olduğunu söyledi.

2. Etap Süte Değer Projemizle Büyümeye Devam Edeceğiz

Başkan Oral 2. Etap süreci ile de açıklamalarda bulundu “2. Etap Soğuk Zincir “Süte Değer” Projesi kapsamında Erzurum Valiliğimiz öncülüğünde, Borsamız yürütücülüğünde, Valiliğimiz tarafından projenin ihaleleri yapılarak Mart ayından itibaren projede belirlenen 5 ilçede kurulum başlayacaktır. Projemizin hayata geçmesinde büyük katkıları olan Sayın Valimize, Sayın Milletvekillerimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, DAP Başkanlığımıza, KUDAKA Genel Sekreterliğimize, İl Tarım ve Orman Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. 2. Etap Süte Değer Projemizde, İlçe Kaymakamlıklarımız, Belediyelerimiz ve İlçede bulunan Kooperatiflerimizle süreci yöneteceğimizi buradan ifade etmek istiyorum” dedi.

Erzurum Ticaret Borsası Şehrimize, Ekonomimize, Üreticimize Değer Katmaya Devam Edecektir

Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral; Bizler, üreticimiz, şehrimiz ve ekonomimize katma değer oluşturmak zorundayız. Soğuk Zincir Süt Kurulumu ve buna bağlı olarak 2. Etap Süte Değer Projesi şehrimiz ve üreticimiz tarafından çok ciddi değer görmüş ve görmeye devam edecektir. “Bizim amacımız bu tarz projeleri hayata geçirerek değer zincirimizi güçlendirmek ve devamlılığını sağlamaktır” diye konuştu.